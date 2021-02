NEWCASTLE-DUO: Alan Shearer (t.v.) og Kevin Keegan fotografert sammen i Newcastle i 1998, da de var storscorer og manager. Foto: Paul Barker / PA Wire

Keegan runder 70: − Newcastle trenger at noen bryr seg

Kevin Keegan ble 70 år søndag og «feirer» med å felle en knusende dom over hvordan hans gamle klubb Newcastle blir drevet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Her er alle våre oddstips

Det var i et intervju med sin gamle venn i Newcastle, Alan Shearer, at Keegan uttalte seg rimelig klart hva han mener – i særdeleshet om eieren Mike Ashley:

– Den beste dagen for den klubben er når han selger klubben, for alle – jeg mener alle – kan drive den bedre, sier han i intervjuet i The Athletic.

Mike Ashley kjøpte Newcastle FC i 2007. Siden har det vært tallrike rykter om salg, og sommeren 2020 så aksjemajoriteten ut til å ende i hendene på Saudi-Arabias svar på det norske oljefondet. Men den avtalen ble ikke noe av.

les også Arsenal serverte festfotball i Ødegaard startdebut: – Han var fantastisk

– Problemet med Mike Ashley var at han ikke skjønner hva han kjøpte. Han trenger bare å sette noen flinke folk til å styre.

Her kan du spille Vikinglotto: 33 mill.

– Denne klubben trenger en retning, en ledelse. Den trenger forståelse for hva dette er. Den trenger at noen bryr seg.

LEGENDE: Kevin Keegan i et intervju med VG i 2018. Foto: Tore Kristiansen

Nettopp Kevin Keegan fikk fart på Newcastle på første halvdel av 1990-tallet, da det ble to 2.-plasser bak Manchester United, i 1996 og 1997 – to sesonger da nettopp Alan Shearer var fantastisk.

les også Ferdinand forbauset over Liverpool: – De er en katastrofe

Newcastle har hatt superstjerner som Malcolm MacDonald, Chris Waddle, Paul Gascoigne, Les Ferdinand, David Ginola, Peter Beardsley, Andy Cole og altså Keegan og Shearer, uten at det har hjulpet.

Nå kan du sikre deg 215 millioner kroner ved å spille på Eurojackpot!

Det har også krydd av profilerte managere, fra Jackie Charlton, via Osvaldo Ardiles, Keegan, Kenny Dalglish og Ruud Gullit til Bobby Robson og Rafael Benitez.

Kevin Keegan legger ikke skjul på at han har et kjærlighetsforhold til Newcastle:

– De kan si hva de vil, men det er en spesiell klubb. Det er ikke som noen annen klubb. Hvis du sa i 1927, sist Newcastle vant ligaen, at de nesten 100 år senere ikke hadde vunnet igjen, så hadde de ledd av deg.

les også Nå forteller de om dødstrusler og hets: Krever handling

VG-tips: Chelsea-Newcastle

* Chelsea-boss Thomas Tuchel lot flere av ungdommene få slippe til torsdagens bortetriumf mot Championship-laget Barnsley torsdag aften (1-0). Dermed står Stamford-Bridge-klubben med en 4-1-0-fasit på fem kamper i alle sammenhenger etter at han overtok for knappe tre uker siden.

* Newcastle glimter til innimellom – som i 3-2-hjemmeseieren over Southampton senest. Slo også Everton 2–1 på utebane nylig. Men ligafasiten viser 2-0-6 på åtte siste.

* Men Callum Wilson (a) er ute i seks til åtte uker med en skade. Sommerkjøpet har vært så viktig – han har signert ti av lagets 25 mål og topper assist-listen med fem.

Vi prøver et hjemmespill med 0–1 i handikap til 1,75 i odds. Spillefristen er kl. 20.55 og TV 2 Sport Premium sender oppgjøret.