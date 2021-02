Mesterlige Mbappé scoret hat trick da PSG ydmyket Messi og Barcelona

(Barcelona - Paris Saint-Germain 1–4) PSG regelrett ydmyket Lionel Messi og kompani da de sørget for at Barcelona-krisen nådde hittil uante høyder. Størst av alle var Kylian Mbappé (22).

Av Jens Friberg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg har alltid lyst til å vise meg fra min beste side. Jeg har ikke alltid lykkes med det, men jeg kommer aldri i livet til å gjemme meg, sier Mbappé til RMC.

22-åringen viste at et tronskifte muligens er på vei i internasjonal fotball.

Først da han utlignet etter en drøy halvtime med en kanon i nett-taket, etter at Marco Verratti hadde flikket franskmannen nydelig gjennom.

Så da han utnyttet Gerard Piqués svake klarering og fullbyrdet snuoperasjonen med en kontant avslutning i andre omgang. Den unge verdensmesteren var rett og slett uhåndterlig for det tafatte katalanerforsvaret og han kontret inn en vidunderlig scoring ved å skru ballen i krysset like før slutt.

Han scoret hat trick, men kunne nesten hatt et dusin. Etter kampen måtte han svare om sin fremtid:

– Det hadde vært dumt å avgjøre fremtiden min basert på én kamp. Sannheten er at det handler om å tenke langsiktig. Jeg har alltid sagt at jeg er fornøyd her, og denne kampen gjør meg enda lykkeligere, sier franskmannen.

les også Liverpool slo tilbake etter katastrofale RB Leipzig-tabber

Messi-krise

Moise Kean tok også sin del av ansvaret og stanget inn et hjørnespark da Clement Lenglet sov fullstendig i markeringen. PSG vant 4–1 og det uten Neymar og Ángel di María.

– Vi må bare nyte Kylian, fordi PSG har en spiller som kommer til å være på samme nivå som Messi og Ronaldo. Jeg er glad for ham, han er blitt mye kritisert, sier Barcelona-spiller Antoine Griezmann til RMC.

Ydmykelsen kunne knapt kommet på et verre tidspunkt for hjemmelaget, regenten Lionel Messi må overtales til å bli og denne sesongen har ført fram få gode argumenter til Barcelonas forsvar.

De er åtte poeng bak Atlético Madrid i ligaen og har et halvt bein ute av den spanske cupen. Dermed må Barcelona hente opp nok en snuoperasjon av de sjeldne om ikke sesongen skal ende troféløs.

Joan Laporta er blant kandidatene til det kommende presidentvalget i klubben, og kan få jobben med å overtale argentineren til å bli.

– Messi vil vinne med Barcelona. Jeg skal gjøre det beste for å beholde ham, det er noen klubber som er interesserte i å hente ham ... men Leo vil vinne titler, ikke bare tjene penger, sier Laporta til Sky Italia.

Få trenger imidlertid å bli minnet på at Barcelona snudde 0–4 til 6–5 sammenlagt mot nettopp PSG etter en snuoperasjon for historiebøkene på kvinnedagen for fire år siden.

STOP EN HAL: Gerard Piqué virker å være litt tidlig ute med sitt ønske om å bytte drakt med Kylian Mbappé. Franskmannen scoret til slutt tre mål. Men alt var ikke mørkt for Barcelona - 4–1 er halvparten så stort tap som forrige utslagskamp i CL, da de tapte 8–2 for Bayern München. Foto: LLUIS GENE / AFP

Verratti-magi

Men katalanerne tok ledelsen.

Frenkie de Jong så ut til å få et aldri så lite fantomstraffespark like før halvtimen, da han gikk i bakken i løpsduell med Presnel Kimpembe og Layvin Kursawa. Til slutt fant TV-produsentene en vinkel som beviste at Kursawa var bortpå de Jong med foten, og at Björn Kuipers hadde fattet den rette avgjørelsen.

Messi banket ballen utagbart i krysset, men lot på ingen måte følelsene ta overhånd i feiringen.

Da våknet omsider gjestene og på franskmennenes første sjanse banket Kylian Mbappé ballen i nett-taket. Et nydelig angrep, både med en presis tversoverpasning og nette kombinasjoner i feltet med en nydelig flikk fra Verratti, ble avsluttet med en ordentlig kanon av den unge verdensmesteren.

Plutselig innså Mauricio Pochettinos menn at Barcelona ikke var usårlige og skapte flere gode sjanser på kort tid, men Marc-André ter Stegen i Barcelona-buret nøytraliserte forsøkene.

Gerard Piqué var tydelig rusten i sin første kamp siden november, Clement Lenglet ble fullstendig grunnlurt av Mbappé ved flere anledninger og Sergiño Dest var slettes ikke best i forsvaret av sin høyrekant.

SE QUEDA: Lionel Messi har flørtet med en Barcelona-exit over lengre tid og fikk ikke færre argumenter i Barcelonas svake hjemmekamp mot PSG. Foto: Joan Monfort / AP

Rustent Barca-forsvar

Idrissa Gueye flørtet med sitt andre gule kort gjennom flere taklinger i første omgang, men herr Pochettino så den tidsinnstilte bomben og tok senegaleseren av ved pause – og gjorde dermed det Ole Gunnar Solskjær ikke valgte da Manchester United møtte PSG i høst og Fred ble utvist.

PSG var rett og slett best på det aller, aller meste og spilte fotball med samme DNA-kode vi er vant med å se Barcelona i.

Nå er Barcelona nødt til å levere nok en «remontada» om de skal videre i Champions League.