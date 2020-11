KRITISKE: Jürgen Klopp og Pep Guardiola fyrer løs mot kampprogrammet satt opp av Premier League. Foto: AP/AFP

Reagerer på klaging fra Solskjær & Co.: − Bortskjemte barn

Kampprogrammet i Premier League vekker harme. Flere spillere og managere ber om endring, men blir ikke hørt og møter motbør: – Bortskjemte barn, tordner Chris Sutton.

Under helgens serierunde rettet Ole Gunnar Solskjær, Jürgen Klopp og Pep Guardiola alle kraftig skyts mot Premier League. Årsaken var det tette kampprogrammet og skrotingen av regelen som tillatte fem bytter per kamp.

– Hør her, en engelsk landslagsspiller – Trent Alexander-Arnold – ble skadet. Alle andre steder i verden har man fem bytter, men her tror vi at vi er mer spesielle mennesker. Vi beskytter ikke spillerne, og det er en katastrofe. Spesielt med dette kampprogrammet, tordnet Guardiola overfor Sky Sports, som sammen med Klopp vil kreve at bytteregelen endres tilbake (fra tre til fem bytter).

Etter oppstarten av europacupene, har kampprogrammet blitt tettere for flere av de største klubbene. De tre siste ukene har Champions League-klubbene Manchester United, Manchester City, Liverpool og Chelsea, samt Europa League-klubbene Leicester, Tottenham og Arsenal alle spilt syv kamper i liga og cup.

– De oppfører seg som bortskjemte barn, var den tidligere toppspissen Chris Suttons dom over managerne på BBC Radio 5.

BBC-eksperten Sutton, Premier League-mester med Henning Berg i Blackburn i 1995, mener at de store klubbene ikke kan skylde på TV-selskapene. Han peker på at TV-pengene sørger for at de kan bygge brede og gode staller som skal kunne tåle kampprogrammet.

Nå er det landslagspause i Fotball-Europa, men i de tre påfølgende ukene venter syv nye kamper for disse klubbene.

Ifølge premierinjuries.com – som fører oversikt over skadede og usikre spillere – er United hardest rammet for øyeblikket med syv spillere ute. Av disse er fire forventet tilbake i løpet av kort tid, mens både Phil Jones og Eric Bailly er langtidsskadet.

– Vi har fått nok av det, var Solskjærs dom over kampprogrammet etter å ha sett Luke Shaw halte av banen mot Everton med en hamstringskade. Venstrebackens skadeomfang er foreløpig usikkert.

Bare Crystal Palace har like mange usikre kort som Manchester United per 10. november.

Skader blant toppklubbene i Premier League Arsenal: 5

Aston Villa: 4

Brighton: 6

Burnley: 4

Chelsea: 5

Crystal Palace: 7

Everton: 3

Fulham: 5

Leeds: 6

Leicester: 6

Liverpool: 5

Manchester City: 3

Manchester United: 7

Newcastle United: 6

Sheffield United: 4

Southampton: 4

Tottenham: 4

West Bromwich: 4

West Ham: 3

Wolves: 1 Tall per 9. november. Kilde: premierinjuries.com. Vis mer

Coronapausen ga et langt opphold under forrige Premier League-sesong, og da ligaen startet opp igjen ga man tillatelse til å bytte fem ganger for å minimere skaderisikoen. Klopp gir ligaens sjef, Richard Masters, skylden for at regelen er borte og at spillerne blir skadet.

– Det er mangel på lederskap. Richard Masters solgte det inn helt feil, slik jeg har forstått det. Det er den eneste store ligaen med tre bytter. Overraskende! fyrte tyskeren løs med en sarkastisk tone.

les også Lagerbäcks store problem: – Aldri vært med på

Ifølge Henry Winter i The Times har spillerforeningen ved to anledninger tatt kontakt med Premier League tidligere denne sesongen, hvor de har uttrykt bekymringer knyttet til spillernes helse. Der har de også bedt om å gjeninnføre fem bytter. Klubber med smalere staller, skal være uenig da de mener det taler til fordel for de største klubbene med flere gode spillere på benken.

Aston Villa-manager Dean Smith er blant dem som vil beholde tre bytter – et budskap han gjentok i helgen etter 3–0-seieren over Arsenal.

– Vi byttet bare én spiller i det 88. minutt. Spillerne våre klarte å holde oppe intensiteten. Jeg kan sympatisere med lagene i Europa, men de har store staller, sier Smith til BBC.

les også Frankrike-sjefen hevder Pogba ikke trives i Manchester United

Manchester United kom hjem torsdag etter en midtukekamp i Tyrkia, men måtte i aksjon i tidligkampen lørdag ettermiddag. Solskjær møtes imidlertid ikke bare med sympati.

– Han begynner å høres ut som José Mourinho og Arsène Wenger, som pleide å klage på hver eneste lille ting, sier den tidligere Aston Villa-spissen Gabriel Agbonlahor til talkSPORT.

Det tette kampprogrammet for lagene i europacup har ingen tydelig påvirkning på tabellposisjonen deres i Premier League. Leicester, Tottenham, Liverpool og Chelsea er alle blant topp fem. City, United og Arsenal befinner seg på 10.-plass og nedover, de to førstnevnte med én kamp mindre spilt.

Publisert: 10.11.20 kl. 17:55

Premier League S V U T M P 1 Leicester City 8 6 0 2 18 – 9 9 18 2 Tottenham Hotspur 8 5 2 1 19 – 9 10 17 3 Liverpool 8 5 2 1 18 – 16 2 17 4 Southampton 8 5 1 2 16 – 12 4 16 5 Chelsea 8 4 3 1 20 – 10 10 15 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

