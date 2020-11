Kommentar

Av Knut Espen Svegaarden

GUTTEN OG BALLEN: Erling Braut Haaland var blant dem som la seg med ballen ved puten i oppveksten. Han har aldri sluppet den fra seg. Foto: Bjørn S. Delebekk

Da 10 år gamle Erling Braut Haaland var med pappa Alfie på oldboys-kamp, ville han ikke bare se faren spille kamp, han ba om å få varme opp keeperen. Etter kampen tok han med seg ballen hjem i sengen.

Historien forteller litt om iveren, noe av det som har gjort Braut Haaland til et fenomen i internasjonal fotball, en angriper som ligger langt foran sammenlignbare spillere, målgarantister, som Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Robert Lewandowski scoringsmessig – da de var på Braut Haalands alder.

Hva er det da som har ført ham så raskt til topps, og hvordan skjedde det?

Det er en slags klisjé mye av det som kjennetegner de spillerne som når lengst. Og ja, Erling Braut Haaland var en av dem: Han sov med ballen i sengen, han var på løkka/hallen hele tiden, og det var tidlig tydelig at fotballtalentet var stort, så stort at han tidlig ble flyttet opp til å trene med eldre barn. Kanskje spesielt iveren, viljen til å lære, var det som skilte ham fra mange andre.

Erling og faren, tidligere landslags- og Premier League-spiller Alfie Haaland, satt ofte sammen og så diverse angripere, på YouTube. Det viktige spørsmålet var: «Hvorfor scorer de så mange mål, så ofte?» Det handlet om å lære, hver dag, av de beste, ta det med seg, øve, prøve. For helt fra han var bitte liten var det én ting Erling Braut Haaland var helt oppslukt av: Score mål.

Samtidig, og det er viktig: Han var alltid godt likt blant de andre 39 som han trent sammen med i Bryne – fordi han tidlig ble fortalt, og forsto, at han var avhengig av lagkameratene for å kunne score alle de målene han ønsket seg.

Erling Braut Haaland hadde noen fordeler, og det var ikke fysikken i starten. Han var ganske liten og spinkel lenge. Men: Faren var en meget hurtig fotballspiller. Og moren drev med friidrett. I tillegg er onkelen til moren en viss Gabriel Høyland, bedre kjent som «Mr Bryne». Så forutsetningene var ganske gode, genetisk.

Stor og sterk, det ble Haaland senere. Og til de som mener han flyter mest på fysikken sin i dag: Se på hvor smart han beveger seg, i forkant av scoringene sine. Smartnessen hans er kanskje litt undervurdert. Han spilte, i ung alder, mot eldre og gode midtstoppere som Marius Lode og Tord Salte, i Bryne. Han fikk noe å bryne seg på, for å si det litt bokstavelig.

Husk at 19 av hans 24 siste scoringer har kommet på et touch med ballen. Haaland beveger seg så smart at når ballen først kommer, så kommer avslutningen ofte ekstremt raskt. Og det er vanskelig. Du er ikke bare stor, sterk og hurtig da.

Hvis du ser gamle opptak av Erling Braut Haaland så ser du mye av det du ser i dag; iveren etter å komme seg raskt i gode posisjoner, måten han løper seg fri på, ofte kan det nesten se ut som det er i seneste laget. Men svært ofte er det akkurat derfor han kommer foran, i «blindsonen» til stopperne: Han hugger til akkurat da han må.

IVRIG: Erling Braut Haaland for Molde mot Lillestrøm og keeper Arnold Origi. Foto: Bjørn S. Delebekk

Og så blir han bare veldig sur hvis han taper. Du ser det på han når han en sjelden gang bommer på en sjanse: Den neste skal inn. Et godt eksempel er kampen mot Bayern München i starten av november: Haaland bommet to ganger – men han scoret til slutt. Han har en evne til å glemme bommene, heller gjøre det enda bedre å score – som en slags revansje.

Det er en evne bare de aller beste har, de som har den rette mentaliteten, som er sterke nok i hodet til å legge vekk negative tanker.

Suksessen handler også om gode valg, noe av det mest avgjørende for en suksessfull fotballkarriere.

I bunn og grunn har det handlet om følgende: Minimere risikoen for at det kan gå galt, øke sjansene for at det kan gå bra.

Etter hvert ble det også viktig med en klubb som ikke var trener-styrt. Trenere kommer og går. Klubbens filosofi, ledelse, ble viktig. Braut Haaland kunne gått til Viking eller Sandnes Ulf fra Viking som 16-åring. Det hadde vært det tryggeste. Samtidig hadde det økt forventningene: En lokal gutt, sønn av en tidligere landslagsspiller ... Nei, valget ble Molde, der treneren var en kjenning av faren og forventningene ikke var de samme. Der måtte han klare seg selv, vokse opp.

Utviklingen kom. Så, neste steg. Haaland kunne valgt langt større klubber allerede som 18-åring, Juventus var veldig interesserte. Valget ble Red Bull Salzburg, en passe stor klubb med en filosofi som Team Haaland likte. Igjen reiste Erling Braut Haaland alene. Han måtte klare seg selv, vokse mer mentalt.

Suksessen der førte ham til Dortmund, igjen et bevisst valg av klubb. Mye fordi de søkte etter akkurat en spiller som Haaland. En stor klubb, som spilte i Champions League. Samtidig ikke så stor at forventningene kunne bli for store. Ofte har Haaland stått igjen med to-tre klubber da valget skal tas.

Da brukes den berømte magefølelsen.

Hittil har han truffet godt.

PS! I samme alder som Haaland, 20 år gammel, hadde disse spillerne følgende statistikk (kamper/mål i en europeisk liga/spill i Europa/A-landslag:

Robert Lewandowski: 21/12

Cristiano Ronaldo: 137/17

Lionel Messi: 89/41.

Erling Braut Haaland har nå 63/66.

Da er du et fenomen.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: 25.11.20 kl. 02:49

