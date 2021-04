SCORING: Diego Llorente kunne juble etter den sene utligningen. Foto: Lee Smith / POOL / REUTERS POOL

Seieren glapp på slutten for Liverpool: Misbrukte topp fire-mulighet

(Leeds United – Liverpool 1–1) Liverpool kunne ta seg opp blant de fire beste i Premier League for første gang på to måneder, men måtte nøye seg med ett poeng i Leeds.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Liverpool var på vei mot sin tredje strake seier i Premier League for første gang siden seriestarten, men tre minutter før slutt stanget Diego Llorente inn utligningen etter et hjørnespark.

Alex Oxlade-Chamberlain fikk en siste mulighet på overtid, men Liverpool-spilleren fikk ikke skikkelig klem på skuddet fra tolv meter.

Dermed blir Liverpool fortsatt liggende på sjetteplass i Premier League, nå to poeng bak West Ham på fjerdeplass.

Liverpool startet kampen klart best og tok ledelsen med Sadio Mané etter en halvtime, men i den andre omgangen var det Leeds som spilte til seg til den ene store sjansen etter den andre. Tverrliggeren sto i veien for Patrick Bamford et kvarter før slutt, men ingenting kunne hindre den kontante headingen fra Diego Llorente i sluttminuttene.

Etter kampen kom Leeds med et stikk til Liverpool, som er blant de tolv klubbene som står i spissen for Super League:

Det meste handlet om nettopp Super League i forkant av mandagens kamp mellom Leeds United og Liverpool. I forkant hadde det blitt markert både utenfor Leeds’ hjemmearena Elland Road og Liverpools hjemmebane Anfield mot deltakelsen til sistnevnte klubb i Super League.

Jürgen Klopp lot seg også irritere over at det ble lagt igjen T-skjorter i Liverpool-garderoben før kamp, med påskriften «Fortjen det» med et bilde av Champions League-logoen og «Fotball er for fansen». Leeds-spillerne varmet opp i T-skjortene, mens Liverpool-spillerne ikke brukte T-skjortene.

– De la dem i garderoben vår. Hvis det var en Leeds-idé, så tusen takk skal dere ha. Ingen trenger å minne oss på det det. Kanskje de bør minne seg selv på det, sa Klopp til Sky Sports før kampen.

Liverpool lå før runden på en sjetteplass i Premier League, men kunne med seier ta seg opp til den viktige fjerdeplassen, som gir en Champions League-plass neste sesong.

Ut fra start viste også Liverpool at de var klare for å fortjene plassen i Champions League og spilte seg til flere store sjanser i løpet av de første minuttene.

Bortelaget kontrollerte gjennom store deler av den første omgangen og etter en halvtime kom også omgagens eneste scoring. Trent Alexander-Arnold nådde bakromspasningen fra Diogo Jota like foran Leeds-keeper Illan Meslier og da ble oppgaven enkel for Sadio Mané. Angriperen trillet enkelt ballen inn i det tomme målet og sørget for Liverpool-ledelse til pause.

SCORET: Sadio Mané og Liverpool-spillerne jubler etter førstnevntes scoring i første omgang. Foto: PAUL ELLIS / X01348

I andre omgang var det Leeds som styrte spillet og tre minutter før slutt kom utligningen etter en kontant heading fra Diego Llorente.