NESTE STOPP: Vålerenga - for Amor Layouni. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Opplysninger til VG: Layouni enig med Vålerenga

Amor Layouni (28) blir trolig Vålerenga-spiller. Etter det VG forstår er Vålerenga enig med både Layouni og den egyptiske klubben Pyramids om en overgang for den hurtige kantspilleren, etter diskusjoner over tid.

Publisert: Nå nettopp

Layouni spilte for Bodø/Glimt fra 2017–19, da han ble solgt på sensommeren/høsten til Pyramids, etter 10 scoringer på 21 kamper fra sin kantrolle i 2019-sesongen.

Men nå blir han hentet tilbake til Eliteserien, denne gangen av Vålerenga. Etter det VG forstår gjenstår kun den medisinske testen før svensk-tunisieren er spilleklar for Oslos Eliteserieklubb.

Vålerenga har lenge lett etter en gjennombrudds-sterk kantspiller, i tillegg til de driblerne klubben har. Og Layouni sto tidlig på blokken til hovedtrener Dag-Eilev Fagermo og sportslig administrativ leder Jørgen Ingebrigtsen, da Vålerenga satte opp kravene de stilte til en mulig kantspiller.

Bård Finne og Deyver Vega, begge kantspillere, har forlatt Vålerenga, og klubben ønsket seg sterkt en hurtig kantspiller som erstatter. Det har klubben nå funnet i Layouni.

Amor Layouni er født i Sverige, men har dobbelt statsborgerskap og har landskamper for Tunisia. Han spilte for Elverum før han signerte for Bodø/Glimt i 2017, da han var med å skyte klubben opp igjen i Eliteserien.

Men det var 2019 som virkelig var gjennombruddet hans, da han tidvis herjet på venstrekanten hos Bodø/Glimt. Layouni endte på 15 mål på 60 kamper for Glimt.

Ingen i Vålerenga ønsker å kommentere VGs opplysninger.