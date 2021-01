VANT PRIS: Sander Erik Kartum ble kåret til årets spiller i Obosligaen. Her med Eddie Thomas i Obos. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Kom med motbud på 1,8 millioner for Obosliga-profil: − Hinsides

Kampen om signaturen til Stjørdals-Blink-spiller Sander Erik Kartum (25) har startet, og Kristiansund er først ute med å prøve seg på Obosliga-kometen. De ble møtt med klar beskjed.

Ifølge VGs opplysninger har KBK kommet med et bud på under en halv million kroner for midtbanespilleren som av NTBs spillerbørs ble kåret til Obosligaens beste spiller i 2020.

Stjørdals-Blink svarte, etter det VG får opplyst, med et motbud på totalt 1,8 millioner – bestående av 1,2 millioner kroner i grunnsum samt betydelige bonuser.

– Det første budet fra KBK var litt for lavt. Men sånn er gamet. Alle som kjøper, vil betale minst mulig. Alle som selger, vil tjene mest mulig. Det er vanlig at det første budet som kommer, pleier å være ganske lavt. Jeg ville gjort det samme. Men vi synes det var for lavt, sier sportslig leder Petter Holltrø i Stjørdals-Blink.

– Hinsides

Daglig leder Kjetil Thorsen i KBK svarer «ingen kommentar» på spørsmål om Kartum-budet og Blinks krav.

– Hinsides, reagerer Eurosport-ekspert Joacim Jonsson umiddelbart når han hører prisantydningen fra trønderklubben.

Den tidligere sportssjefen i Fredrikstad mener halvparten ville gitt et riktigere speilbilde.

– Og en knapp million ville vært bra betalt. Man må se på alderen til spilleren, og selv om Kartum har vært god i Obosligaen, har han strengt tatt ingen videresalgsverdi. Det finnes ingen fasit i sånne saker, men hadde det vært en fight mellom Rosenborg og Molde, hadde det vært annerledes, fortsetter Jonsson.

les også Molde-sjefen klør seg i hodet: – Merkelig

Til sammenligning hentet Stabæk en midtbanespiller fra Obosligaen i Markus Solbakken (20) i desember. Etter hva VG har grunn til å tro, lå prisen på U21-landslagsspilleren på rundt halvannen million kroner.

Solbakken er fem år yngre enn Kartum og har 50 flere obosligakamper i beltet.

– De er ikke sammenlignbare. I Solbakken kjøper man en god spiller, men også et potensial, sier Jonsson – men påpeker følgende til fordel for Stjørdals-Bink:

– Det blir mye internrekruttering i norsk fotball i dette vinduet på grunn av corona og utfordringene med å bringe spillere til Norge. Det har også vært vanskelig å speide skikkelig, sier Eurosport-eksperten.

Tirsdag har Terje Wiik første arbeidsdag som ny sportslig leder i Kristiansund. Han har ikke besvart VGs henvendelser.

Etter det VG forstår, kommer KBK tirsdag til å gå inn i ny dialog med Stjørdals-Blink om en mulig overgang for Kartum.

Holltrø bekrefter at midtbanespilleren er attraktiv på markedet blant eliteserieklubber.

– Han er het, det kan jeg bekrefte. Det er mange som er interessert og følger med. Jeg har snakket litt med agenten til Sander om det, men jeg vet ikke hvor nærme det er at det kommer flere konkrete bud, sier Blink-sjefen.

– Blink må tenke langsiktig også. Hvis de vil hente spillere i fremtiden, må de vise at de er en selgende klubb. Da må de innse sin egen plass i hierarkiet, og per nå er de et bunnlag i Obosligaen, mener Joacim Jonsson.

Kartums agent Kevin Ingebrigtsen ønsker ikke å uttale seg om saken. Kartum selv har ikke besvart VGs henvendelser.

PS! Sogndals Sivert Mannsverk ble kåret til årets spiller i Obosligaen i den offisielle kåringen som gjøres av ligaen.