Jubel-uke for Brann: − Vi ser meget sterke ut

BERGEN (VG) Kåre Ingebrigtsen (55) opplever endelig en flytsone i Bergen. Seks dager med to seire smaker ekstra godt.

Nervøsitet og hoderisting hos Bergens befolkning har blitt erstattet med meget godt humør. Kåre Ingebrigtsen strakk armene i været, smilte og jublet etter 3–1 over Aalesund – den første hjemmeseieren i Eliteserien siden juli.

– Det var godt for oss å få seks poeng denne uken. Og det er gode prestasjoner i bunn som ligger bak at de er fortjente, sier Kåre Ingebrigtsen til VG.

Plutselig har Brann skaffet seg en luke til nedrykksplassene – Strømsgodset på kvalifisering er syv poeng bak, foran dagens bortemøte med Kristiansund. Med tap for Drammen-laget der ser det meget lyst ut for Brann foran de fire siste kampene.

Først var Ingebrigtsen tilbake på Lerkendal etter den turbulente RBK-avskjeden sommeren 2018. Sammen med assistenttrener Eirik Horneland, som forsvant fra trønderklubben i sommer, tok de en solid revansj og stjal alle poengene fra sistnevntes etterfølger som hovedtrener i Rosenborg, Åge Hareide.

les også Mareritt-retur for Lars Arne Nilsen – Aalesund sendt ned av Brann-Bamba

Nå var det forgjenger i Brann, Lars Arne Nilsens tur. Det endte med totaldominans. Se målene her:

Snudde uroen

– Hva betyr det for deg personlig å stå suverent seirende igjen etter denne uken?

– Den definitive gevinsten er at vi ser «sånn her ut». Vi tør å spille på Lerkendal og skaper sjanser. Vi dominerer i 90 minutter mot Aalesund. Det viktigste for meg og Eirik er at spillergruppa tar til seg ideene våre og at vi får slike prestasjoner.

les også «Kåre-tabellen»: Brann er nest dårligst i Eliteserien under Ingebrigtsen

Før tirsdagens kamp hadde ikke Brann vunnet en seriekamp på tre måneder. De lå ett poeng over kvalifiseringsplassen for nedrykksspill. I tillegg var Brann rammet av corona-karantener og uro i spillertroppen tett opp mot møtet med RBK.

Sterke på treningsfeltet

Nå forteller Ingebrigtsen om meget gode treningsøkter i etterkant.

– Vi har nådd en formtopp nå. Vi ser meget sterke ut og gleder oss til de siste fire kampene når de andre klubbene kanskje er mest lystne på juleferie.

– Det var viktig for oss å få svar at vi er på rett vei. Kvaliteten og intensiteten på trening betaler seg ut i kamp, følger midtstopper Vegard Forren opp.

I Eliteserien gjenstår Viking (b), Sarpsborg (h), Start (b) før serien avsluttes med hjemmekamp mot Odd 19. desember.

Med nedrykksstreken foreløpig på avstand kan de begynne å bygge det som, ifølge Ingebrigtsen selv, skal være et lag i toppen i 2021.

– Vi bygger på en lest vi lager nå og skal utvikle den. Vi ser veldig lette ut i beina nå, sier Ingebrigtsen.

Daouda Bamba har fire mål på to kamper og er blitt en leder i front sammen med Robert Taylor.

– De har fått et lag som fungerer bedre. Vi står høyere og gjør at de to står gunstigere til. Samtidig er Bamba flinkere nå, og smartere i boksen før han stuper inn. Han ser bra ut, sier Ingebrigtsen.

