Dønnum-dobbel holdt ikke for Vålerenga – Viking slo tilbake på slutten

STAVANGER (VG) (Viking - Vålerenga 2–2) Vålerenga var på vei mot å sikre europacupplass, men Veton Berisha og Zymer Bytyqi ville det annerledes.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg synes det er slurvete. De to målene vi slipper inn ... Det er irriterende! Jeg skulle ha scoret én til i første også. Da hadde vi kanskje vunnet. Det føles som tap akkurat nå, men vi får ta med oss det ene poenget, sier Aaron Dønnum til Eurosport.

Rosenborg vant 1–0 mot Mjøndalen etter scoring fem minutter på overtid, og i tillegg kan Odd i teorien knipe tredjeplassen fra Vålerenga.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Det var et veldig, veldig viktig poeng. Vi er dessverre kjørt når det er 20 minutter igjen. Vi spilte kamp for ikke så lenge siden mot Rosenborg på mandag. Viking har hvilt siden søndag, og hvilt halve laget mot Sandefjord og har friske bein. Derfor kommer de inn i kampen igjen siste 20 minuttene, og det fryktet jeg. sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Eurosport.

– Vi har ikke tapt siden Einar Gerhardsen var statsminister, så vi må være fornøyde med det, spøkte Fagermo om laget som nå står med fem seirer og fem uavgjorte på sine ti siste kamper.

Vålerenga spiller hjemme mot Start i siste serierunde.

Ti minutter før slutt ledet Vålerenga 2–0 etter to scoringer av Dønnum, men Viking ville ikke at Bjarne Berntsen skulle ende sin siste hjemmekamp som hovedtrener med tap.

Først stusset Berisha inn ett frispark fra Bytyqi, før sistnevnte scoret selv to minutter før slutt.

Dermed røk to viktige poeng for Vålerenga, i jakten på deres første medalje siden 2010. Rosenborg ligger fire poeng bak, med en kamp mindre spilt. Kristiansund følger ytterligere ett poeng bak, også de med en kamp mindre spilt.

Da en relativt jevnspilt første omgang på SR-Bank Arena gikk mot slutten ville Aron Dønnum det annerledes. I omgangens siste sekund ble han spilt gjennom av Matthias Vilhjalmsson og satte ballen mellom beina til Iven Austbø.

Rett etter pause doblet samme mann ledelsen. Viking-forsvaret rygget og rygget, og da prikket Dønnum ballen nede i lengste hjørnet.

Vålerenga virket å ha god kontroll på oppgjøret, men åtte minutter før slutt skapte Viking ny spenning i kampen.

Hjemmelaget fikk frispark i god posisjon, og Bytyqi bøyde ballen over muren. Foran mål kunne det se ut som Veton Berisha fikk en touch på ballen, før den suste i nettet bak Kristoffer Klaesson.

Viking presset på for en utligning, og to minutter før slutt sørget Bytyqi for at hvert lag tar med seg ett poeng.

– Vi er fornøyde med at vi kommer tilbake og tar ett poeng, men det er dumt at vi ikke tar tre poeng og gjør en bedre 1. omgang. Det er skuffende at vi nå, og mot Sandefjord, leverer dårlige 1. omganger, oppsummerer Veton Berisha til Eurosport.

– Det smaker utrolig godt å komme tilbake når man ligger under 0-2 mot et så godt lag som Vålerenga. Det er veldig kjekt. Jeg unner guttene det. De jobber hardt hele veien, sier Viking-trener Bjarne Berntsen til Eurosport.

Foto: Carina Johansen

Publisert: 10.12.20 kl. 19:53 Oppdatert: 10.12.20 kl. 20:14

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 29 25 3 1 100 – 32 68 78 2 Molde 27 18 2 7 67 – 32 35 56 3 Vålerenga 29 14 10 5 47 – 33 14 52 4 Rosenborg 28 14 6 8 47 – 34 13 48 5 Kristiansund 28 12 11 5 54 – 40 14 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk