FORNØYD: TV 2-sjef Olav Terjeson Sandnes har sikret seg medierettigheter for norsk fotball. Foto: Eivind Senneset

TV 2-sjefen om milliardavtale: − Det handler om hva du faktisk gjør

TV 2-sjef Olav Terjeson Sandnes er klar på at mediehuset har tatt på seg en stor oppgave med å forvalte rettighetene for norsk fotball fra 2023–2028.

Publisert: Nå nettopp

– På nynorsk heter det vel at «the proof is in the pudding». Det handler om hva du faktisk gjør, ikke det du sier. Så vi ser frem til 2023, når vi kommer på luften.

Det forteller Sandnes til VG etter å ha kjøpt TV-rettighetene for norsk kvinne- og herrefotball for 4,5 milliarder kroner – med NRK som samarbeidspartner.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Vi er veldig glade. Vi tror at en satsing på norsk fotball er riktig for TV 2. Helt grunnleggende er vi interessert i sportsrettigheter som publikum er interessert i. Norsk fotball er blant dem, sier TV 2-sjefen.

les også TV 2 har kjøpt norsk fotball for 4,5 milliarder

Reaksjoner

Fotball Media er selskapet som forvalter rettighetene på vegne av Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball. De satt en frist til 1. desember for å komme med anbud.

I etterkant presenterte blant andre alliansen Telenor/Altibox konseptet sitt. Discovery og Schibsted/Polaris/Amedia var også med i kampen. Medieaktørene skal ha vært forespeilet en ny budrunde i midten av desember, får VG opplyst, men før den tid skaffet TV 2 seg en eksklusiv forhandlingsperiode som bidro til at kanalen fikk tilslaget for 4,5 milliarder kroner.

– Vi har opplevd en ryddig og strukturert prosess med fotballforbundet. Vi har forholdt oss lojalt til deres prosess. Vi har opplevd en profesjonell motpart, noe vi også har gjort i andre sammenhenger, forteller Sandnes.

– Det har kommet reaksjoner fra kvinnefotballen mot NFF når det gjelder rettighetsprosessen. Hvordan vil dere forvalte rettighetene sammen med NRK?

– Vi har store ambisjoner om å være med på å løfte kvinnefotballen. Vi tror at en felles satsing med NRK er noe av det som kan være med på å løfte interessen ytterligere. Vi ser at det er store profiler som lykkes godt i utlandet. Vi syns at kvinnefotball er en attraktiv rettighet. Det er i 2023 dette starter, så det er litt tidlig å gå inn på detaljene. Så får Fotball Media kommentere på prosess der, sier Sandnes.

– Er det NRK alene som skal sende kvinnefotballen eller er det en fordeling mellom dere?

– Vi har ikke endelig landet på det. Det er noe vi skal bruke tid på.

les også Kilder til VG: Kvinnene gikk glipp av 150 millioner i ny TV-avtale

Lidenskapelig feiring

Da nyheten om TV 2s rettighetkjøp ble kjent, feiret en profil som Marius Skjelbæk med champagne. Det var ikke helt tilfeldig, ifølge Sandnes.

– Når vi ser på dekningen vår av sport, er det jo ofte med lidenskap som en viktig ingrediens. Det står deler av sportsredaksjonen vår for. Det du så fra Skjelbæk, er nettopp det, forteller han og ler.

– Så er det sånn at dette starter opp i 2023. Det er fortsatt lenge til vi skal på luften med dette her. Det er altfor tidlig å si akkurat hvordan det kommer til å se ut, men vi vil jobbe godt i perioden frem til 2023. På generelt grunnlag tror jeg at TV 2 har evnen til å bygge interesse og videreutvikle interesse, sier Sandnes.