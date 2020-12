HISTORISK: Youssoufa Moukoko ble fredag tidenes yngste målscorer i Bundesliga. Her feirer han sammen med Axel Witsel. Foto: ANNEGRET HILSE / X06848

Historiske Moukoko med ny rekord

(Union Berlin - Borussia Dortmund 2–1) Stortalentet Youssoufa Moukoko (16) ble fredag kveld tidenes yngste målscorer i Bundesliga.

Publisert: Nå nettopp

16 år og 28 dager. Det er tiden som har gått siden tyske Youssoufa Moukoko ble født. Fredag kveld tapte Borussia Dortmund 2–1 for Union Berlin, men den unge spissen scoret sitt første mål i den tyske toppdivisjonen. Dermed er han tidenes yngste målscorer i Bundesliga.

Han ble tidligere denne sesongen tidenes yngste til å få minutter i den den tyske toppdivisjonen. Scoringen var også av det fine slaget. Raphael Guerreiro trillet gjennom til spissen som løp i bakrom, og fra skrå vinkel dunket han ballen opp i nærmeste hjørnet.

Det på nærmest identisk måte som en viss ung, lyslugget spiss fra Jæren har gjort så mange ganger tidligere for Borussia Dortmund.

Og ikke nok med at Moukoko er yngst. Han parkerer også den gamle rekordholderen. Florian Wirtz var 17 år og 34 dager gammel da han satte rekorden sist. Den har nå Moukoko slått med ett års margin.

Noe som også er viktig å få presisert er at man må være 16 år gammel for å spille. Han tok dermed rekorden kun 29 dager etter at han fikk muligheten til å ta den.

Da Moukoko satte rekorden for å være tidenes yngste Bundesliga-spiller var to dager etter at han fylte 16 år. Da vant Borussia Dortmund hele 5–2 over Hertha Berlin. Det i en kamp hvor Erling Braut Haaland scoret fire(!) mål.

Nordmannen benyttet da anledningen til å hylle stortalentet som er svimlende fire år yngre enn Braut Haaland som i år vant «Golden Boy» som er prisen for å bli kåret til Europas beste unge fotballspiller.

– Jeg vil også gjerne spille med ham! Han er det største talentet i verden akkurat nå. En veldig sterk spiller og bare 16 år - utrolig. Han har en flott karriere foran seg, sa Haaland overfor Sky.

Braut Haaland spilte ikke selv mot Union Berlin ettersom han for tiden er ute med skade. Han har benyttet den siste tiden til å trene seg opp i Qatar.

Ettersom Dortmund tapte kampen mot Union Berlin ligger Braut Haaland og hans lagkamerater nå seks poeng bak serieleder Bayer Leverkusen. Det også med en kamp mer spilt enn serielederen. Union Berlin tar på sin side et imponerende skritt opp på femteplass på tabellen, plassen bak nemlig Dortmund.

