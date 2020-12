KJØRER BRITISK: Ole Gunnar Solskjær på vei til treningsanlegget Carrington fredag i sin Range Rover. Foto: Eamon and James Clarke / Eamonn and James Clarke

Solskjær har to-årsjubileum som manager: − Jeg håper spillerne kjøper verdiene mine

Lørdag var det to år siden Ole Gunnar Solskjær overtok jobben som manager for en av verdens største fotballklubber. Bare José Mourinho har hatt en bedre statistikk av dem som har fulgt etter Sir Alex Ferguson-æraen.

Publisert: Nå nettopp

Nordmannen har en seiersprosent på 55.45. Mourinho hadde en seiersprosent på 58.33 i sine to og et halvt år som sjef på Old Trafford. Davis Moyes og Louis van Gaal hadde en god del dårligere tall enn Solskjær (henholdsvis 52.94 og 52.43).

I et intervju med MUTV i anlednings jubileet, har Solskjær for en gangs skyld sett seg tilbake og snakket om hva som har skjedd i løpet av de 110 kampene som har gått siden managerdebuten den 19. desember 2018.

– Du har en kamp, og så noen dager senere, er neste kamp. Hvis du gjør det godt, så må du alltid gjøre det bedre i neste kamp. Det er derfor vi er her. Vi er her for å heve standarden, og vi blir gradvis bedre og bedre, sier Solskjær i intervjuet.

– Jeg håper spillerne «kjøper» verdiene mine. Jeg vet de gjør det, for de som ikke gjør det, kommer ikke til å vare lenge. Jeg føler vi nå har spillere med bedre karakter, med større motstandskraft og mer robusthet.

Solskjær fortsetter:

– Vi kan ikke gi opp. Det har skjedd så mange ganger for oss at vi har måttet komme tilbake, som i Southampton-kampen, det er en fantastisk måte å vinne en kamp på slutten. Det er den holdningen jeg ser etter i en spiller.

I den kampen lå Manchester United under 2–0, men vant til slutt 3–2.

Solskjær svarer i intervjuet også på hvilke øyeblikk han husker best fra sin tid som manager i klubben. Og svaret er ikke overraskende:

– Sannsynligvis bortekampen mot Paris Saint-Germain. Måten vi kjempet oss tilbake på, Marcus (Rashford) scorer på straffe i siste minutt og garderoben etterpå med Sir Alex (Ferguson) og Eric (Cantona), det er et øyeblikk jeg alltid kommer til å huske. Men så tapte vi i neste runde, så det betyr egentlig ingenting. Det beste øyeblikk vil være når vi klarer å løfte et trofé.

Manchester Evening News-kommentatoren Samuel Luckhurst understreker i en «jubileumskommentar» at United står i fare for å gå mer enn fire år uten å hente sølvtøy til premieskapet og at dette sist skjedde på slutten av 1980-tallet. Luckhurst skriver samtidig at klubben ikke legger det samme presset på Solskjær som de gjorde på van Gaal og Mourinho om å hente titler. Han mener at en tittel nå «er mer opportunistisk enn realistisk».

Ole Gunnar Solskjær blir i MUTV-intervjuet også spurt om hvilke kamper han opplevde størst supporterstøtte. Han svarer:

– De to seirene mot Manchester City selvsagt. Mine to sønner var på bortekampen på Etihad, og de likte seg virkelig. Fansen vår var utrolig, men så har vi også 2-0-målet til Scott (McTominay) i siste minutt forrige gang vi hadde fans hjemme. Jeg tror sannsynligvis det var da jeg i størst grad har følt at publikum nøt det vi har gjort.

United-manageren snakker om kampen den 8. mars 2020 - bare noen dager før verden skulle corona-nedstenges.

Solskjær blir også spurt om sine favorittscoringer som United-manager. Han nevner så mange at det blir for mye å omtale alle, men flere av dem er kontringsmål. Som for eksempel mot Arsenal i cupen, da Jesse Lingard scoret.

– Den type kontringsmål er i genene våre, og jeg må si at jeg elsker å se dem, smiler Ole Gunnar Solskjær.

