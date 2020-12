Ellingsen etter drømmescoring: − Jeg skal spille midtbane

MOLDE (VG) (Molde – Sarpsborg 5–0) Sølvet var sikret, men Molde avsluttet med stil. Martin Ellingsen kronet verket med en scoring fra langt hold.

– Vi snakket om det i pausen, at han sto langt ute. Da jeg kikket opp, begynte han ikke å rygge og da tenkte jeg det bare var å prøve. Så satt den, forteller Ellingsen til VG.

På grunn av skader i bakre ledd, har han blitt brukt en del som midtstopper denne sesongen. Etter to målgivende og ett mål mot Sarpsborg, er Ellingsen klar:

– Det er ikke noen tvil om at jeg skal spille midtbane. Jeg har blitt brukt litt rundt omkring i år og klubben går først, men jeg skal spille på midtbanen fremover. Jeg får kjefte litt på guttene bak der og be de holde seg skadefri, smiler midtbanespilleren.

De siktet mot gull før sesongen, men endte opp med sølv. I sesongavslutningen viste Molde seg mer enn verdig valøren – for Sarpsborg ble lett match for de blå- og hvitkledde.

Etter en jevnspilt innledning på kampen, brukte Molde knappe to minutter på å nærmest punktere kampen. Først tok Leke James ansvar fra straffemerket etter at Tobias Heintz hadde handset i feltet.

Deretter var det Mattias Moström som fant nettmaskene. Svensken kombinerte fint med Martin Ellingsen, før han banket ballen via lengste stolpe og inn. En presis markkryper fra svensken som legger opp etter årets sesong.

Ellingsen var sentral i dagens tredje Molde-scoring også. Hjemmelaget hadde fått blod på tann, og presset Sarpsborg dypt i banen før pause. Molde vartet opp med nydelig kombinasjonsspill innenfor 16-meteren, hvor det til slutt var Ellingsen som hælflikket Ohi Omoijuanfo gjennom. Alene med keeper chippet han ballen over Simon Thomas. En kandidat til årets mål fra spissen.

FEIRING: Molde fikk mye å juble for mot Sarpsborg. Kampen ble en verdig avslutning på en lang og hektisk sesong. Martin Ellingsen (t.v.) hadde så vidt passert midtbanen da han klinket til! Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Molde har vært gjennom et hektisk kampprogram de siste ukene. Erling Moe og co. tok seg på sterkt vis videre i Europa League og endte opp med sølvmedalje i Eliteserien. Men selv om de lengtet etter en velfortjent ferie, tok ikke Molde-spillerne det rolig på 3–0.

For hjemmelaget holdt trykket oppe etter pause, og ti minutter etter sidebytte satt dagens fjerde. Et innlegg fra Knudtzon fikk en styring og endte opp hos Omoijuanfo. Spissen vendte raskt og effektivt opp, før han hamret ballen inn bak Thomas, som nok ikke vil se tilbake på debuten med altfor mange gode minner – uten at han hadde direkte skyld i noen av baklengsmålene.

Med én seier på de siste ti kampene, klarte Sarpsborg likevel å berge plassen. Mikael Stahres menn har hatt lite å juble for, og fikk en ny tøff dag på jobben på Aker Stadion. Like før slutt fullførte Ellingsen ydmykelsen med en praktfull scoring fra drøye 40 meters hold. Nok et mål verdig en høydepunktsvideo fra årets sesong.