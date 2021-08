NEDERLAG: Erling Braut Haaland forsøkte forgjeves i kampen mot Bayern München på Signal Iduna Park tirsdag kveld. Foto: AP

Haaland fortvilet i finaletap for Bayern

(Dortmund-Bayern 1–3) Robert Lewandowski (32) skjøt Bayern München til den tyske Super Cup-tittelen i kamp mot Erling Braut Haalands Borussia Dortmund.

Av Joachim Baardsen

Publisert: Nå nettopp

Den polske superspissen tok rekorden for flest scoringer i en Bundesliga-sesong i mai med 41 nettkjenninger. Fredag scoret Lewandowski i seriepremieren. Tirsdag fulgte 32-åringen opp med to nye nettkjenninger da ligamester Bayern München vant over cupvinner Borussia Dortmund.

Braut Haaland spilte en god kamp i gult, men jærbuen fikk annullert en scoring korrekt for offside i en match hvor han måtte se forsvaret servere Bayern sjanse etter sjanse.

Det første målet kom like før pause, da Lewandowski stanget gjestene i ledelsen på lignende måte som Cristiano Ronaldo gjorde det for Manchester United i Roma i 2008.

Etter hvilen hælflikket polakken et innlegg videre til Thomas Müller (31), som økte ledelsen. Dortmund-kaptein Marco Reus (32) reduserte til 1–2 etter en drøy time med et skrudd skudd i vinkelen, og da kokte det på Signal Iduna Park, men bare ti minutter senere forærte Manuel Akanji (26) en ny nettkjenning til Lewandowski.

– Bayern er et nummer større enn Dortmund. De har mer kvalitet i forsvaret, men også fremover, konstaterer Viasat-ekspert Rune Bratseth.

Saken oppdateres!