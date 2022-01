Dette betyr et kommersielt samarbeid.

ØNSKER Å BLI: Ifølge Manchester United-sjef Ralf Ragnick skal Edinson Cavani ønske å bli værende i klubben ut sesongen.

Cavani ønsker å fullføre sesongen i Manchester United: − Sa til meg at han definitivt blir

Ifølge Manchester United-sjef Ralf Rangnick (63) skal hans uruguayanske spiss Edinson Cavani (34) ønske å bli værende i klubben ut sesongen.

Publisert: Nå nettopp

Her er mandagens oddstips!

Cavani ble hentet til storklubben i Manchester så sent som i oktober 2020, men allerede ett år og tre måneder inn i kontrakten hans har det svirret rykter om at spissen skal forlate klubben i løpet av overgangsvinduet i januar.

Cavanis kontrakt går ut i sommer, men Rangnick har vært klar på at han ønsker å ha med stjernespissen videre.

– Jeg har fortalt ham at jeg desperat ønsker at han blir værende til slutten av sesongen, og det vet han. Han vet hvor høyt jeg verdsetter ham og hvor dyp og stor respekt jeg har for ham, sa Rangnick før tapet mot Wolverhampton 3. januar.

Før Aston Villa-kampen mandag sier Rangnick på en pressekonferanse at Cavani ønsker å bli værende i klubben ut sesongen.

– Jeg sa ikke til «Edi» at han ikke kunne dra. Det jeg sa var at dersom det var opp til meg ville jeg at han skulle bli. Jeg hadde en samtale med ham på kontoret mitt og vi snakket sammen i en halvtimes tid. Han sa til meg at han definitivt blir. Han ønsker å bli til slutten av sesongen og sa at jeg kan stole på ham, sier United-sjefen og fortsetter:

– Ikke bare fordi jeg ønsker at han skal bli, men han sa det til meg uoppfordret. Han er klar til å spille, men om han ikke spiller vil han også være den beste rollemodellen han kan for de yngre spillerne.

Cavani har scoret 19 mål på 50 kamper for Manchester United.

MÅLMASKIN: Edinson Cavani har scoret 19 mål på 50 kamper for Manchester United. Her scoret han mot Roma i Europa League-semifinalen i mai 2020.

VG-tips: Manchester United – Aston Villa