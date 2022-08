ELITESERIEN BOUND: SK Brann skal tilbake til Eliteserien – kun en formalitet gjenstår før bergenserne er tilbake på det øverste nivået. Her fra festkampen mot Sogndal.

Brann kan rykke opp til helgen – nedsablet topplaget Ranheim

(Brann - Ranheim 5–0) Om Brann slår Åsane lørdag og får hjelp mot sine opprykksrivaler, kan de rykke opp allerede til helgen. Nå leder de med 19 poeng når åtte runder gjenstår.

Publisert: Nå nettopp

Aune Heggebø (to mål), Niklas Castro, Felix Horn Myhre og Bård Finne skapte en real festkveld for Brann mot Ranheim med sine scoringer - og sørget derfor for å opprettholde avstanden til resten av Obos-ligaen på 19 poeng.

Åtte runder gjenstår og dermed er Brann avhengig av bare to seirer til for å være sikret seieren i Obos-ligaen. Går resultatene deres vei neste runde og de selv slår Åsane, kan de sikre opprykk allerede da.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Ranheim lå på andreplass før runden og var dermed ikke en hvilken som helst motstander, men er nå skjøvet ned til fjerde av henholdsvis KFUM Oslo og Stabæk.

Info Resultater Obos-ligaen 22. runde - sjekk den målfesten! 27. august: Fredrikstad - Sogndal 5–2 Kongsvinger - Stabæk 0–1 Stjørdals/Blink - Åsane 2–4 29 august: Bryne - Raufoss 5–0 Brann - Ranheim 5–0 Mjøndalen - Sandnes Ulf 4–1 Skeid - KFUM Oslo 1–5 Start - Grorud 5–0 Vis mer

Branns parademarsj i Obos-ligaen er nesten uten sidestykke. Kun seks poeng er avgitt (gjennom tre uavgjorte kamper) i løpet av 22 runder, null kamper er tapt og målforskjellen er ufattelige 67–11.

Bergenserne har skapt seg med slagordet «Obos med Brann er større enn Eliteserien» og supportergruppen har kalt seg «Kokende idioter» på reise Norge rundt for å endelig vinne fotballkamper igjen.

Kampen om den siste direkte oppsrykksplassen blir langt mer spennende enn kampen om tittelen. KFUM Oslo har fortrinnet, men er bare poenget bak Stabæk – som har fått to seirer og et voldsomt løft etter at Lars Bohinen tok over klubben.