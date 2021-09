FESTET HER: Natt til 10. august festet tolv Brann-spillere med flere jenter på Stadion.

Spiller bøtelagt med 10.000 kr for voldshendelse under Brann-nach

Politiet har avsluttet etterforskningen i straffesakene som ble opprettet etter nachspielet på Brann Stadion, som omhandler voldtekt og vold.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiadvokat Lillian Anderson Kleppe opplyser at de mener en spiller er skyldig i vold mot den ene kvinnen som deltok på festen på Brann Stadion natt til tirsdag 10. august.

– Vi har gjort en konkret vurdering av forholdet. Politiet mener at vedkommende er skyldig i en kroppskrenkelse. Vi har vurdert at et forelegg på 10.000 kroner er en passende straff, sier Kleppe til VG.

Hilde Cecilie Matre er bistandsadvokat for kvinnen.

– Min klient er fornøyd med straffen. Dette selv om hun også anmeldte mer alvorlige forhold. Vi må gjennomgå sakens dokument før det tas stilling til eventuell klage, men det viktigste for henne er at det blir reagert med straff og at saken får en rask avgjørelse, sier Matre til VG.

Dersom forelegget vedtas, anses saken som avgjort. Et forelegg som ikke vedtas, blir normalt brakt inn for tingretten. VG har mandag spurt spilleren om han vil godta boten eller ikke. Vedkommende har foreløpig ikke besvart spørsmålet.

Voldtektssak ferdig etterforsket

Politiet har også etterforsket en voldtektssak. Som VG tidligere har opplyst, er den ferdig etterforsket.

Saken er nå oversendt Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter for påtaleavgjørelse. Politiet vil ikke offentliggjøre hvilken innstilling som er gitt fra politiet til statsadvokatembetet.

– Normalt blir ikke det gjort. Nå er det statsadvokaten, som uavhengig av innstillingen fra politiet, skal gjennomgå og avgjøre den saken, sier Kleppe.

– Hva kan du si om etterforskningsskrittene som er tatt?

– Det er gjennomført ulike typer etterforskningsskritt med hovedvekt på avhør av partene, hun som er fornærmet og han som er siktet, og i tillegg en del vitneavhør, sier politiadvokat Kleppe.

– Hvordan vurderer du saken?

– Jeg kan ikke gi en vurdering av saken nå. Den er oversendt til statsadvokaten, men saken er ikke avsluttet. Det er ikke riktig av meg å gå inn i sakens detaljer nå. Politiet har gjennomført etterforskningsskritt som vi mener er relevante og nødvendige for å opplyse saken.

En prioritert sak

– Har du en formening om hvor lang tid det vil gå før statsadvokaten kommer med sin avgjørelse?

– Nei, jeg kan ikke si noe om hvor lang tid de vil bruke på saken.

– Etterforskningen er jo avsluttet. Så det skal nå avgjøres om saken henlegges eller om det tas ut tiltale?

– Nå skal statsadvokaten avgjøre sakens utfall. Det er riktig, sier politiadvokaten.

– Er det sannsynlig å tro at det vil komme en avgjørelse innen en måned, eller hvor lang tid tar det normalt sett i en slik sak?

– Saken er kodet som voldtekt. Det er en sak som politiet og påtalemyndigheten må prioritere. Men det varierer rent faktisk hvor lang tid det tar, både i politiet og hos statsadvokaten, med tanke på andre arbeidsoppgaver og sånt. Så jeg kan ikke si noe om ventet saksbehandlingstid der nå, dessverre.