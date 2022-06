Kommentar

Norge har fått som fortjent

Av Knut Espen Svegaarden

ANSVARLIGE: Ståle Solbakken (til høyre) med sin assistent Brede Paulsen Hangeland på lørdagens trening på Ullevaal stadion.

ULLEVAAL STADION (VG) Etter 17 landskamper som sjef for Norge, 13 av dem tellende kamper, har Ståle Solbakken og spillerne fått som fortjent i poeng.

Måten jeg regner på, ut fra effektivitet i begge 16-meterne, scoringer opp mot antall målsjanser begge veier – og jeg har min «expected goals». Det er min type «fasit» på om lag får som de fortjener, eller har hatt flaks (eller uflaks) i kampene.

Målsjanser har jeg talt siden Drillo lærte oss journalistene det, på begynnelsen av 1990-tallet. I internasjonal fotball ligger «fasit» på 3–4 sjanser for å score. Det er min mal, og det gir noen interessante tall.

Etter 13 poengkamper i Ståle Solbakkens periode som landslagssjef står Norge med syv seirer, tre uavgjorte og tre tap. Målforskjellen er 18–9 og poengfangsten er 24.

Hvis du bruker mine kriterier, ut fra en scoring på hver tredje eller fjerde målsjanse som skapes, så burde tallene vært som følger: Syv seirer, to uavgjorte og fire tap. Målforskjellen står seg til 24–11 og poengfangsten er 23.

Så dette er så nær det du fortjener som mulig. Målsjanse–tallene viser at Solbakkens menn er bedre defensivt, men dårligere offensivt, enn de faktisk tallene viser.

Norge trenger i snitt 5,3 sjanser for å score et mål – noe for svakt på topp, internasjonalt nivå.

Motstanderen trenger i snitt 5,1 sjanser for å score på Norge – som holder godt, internasjonalt nivå.

Det underbygger det jeg har sett og skrevet hele tiden, at Norge er blitt bedre defensivt enn de var under Lars Lagerbäck. Men tallene viser også at Lagerbäcks mannskap var mer effektivt: Kun 3,1 sjanser i snitt trengte de pr. scoring. Men motstanderen trengte også færre sjanser for å score – 4,1 i snitt.

La oss se litt på Lagerbäcks «målsjanse-effektivitet», fra hans 28 tellende kamper:

Ut fra effektiviteten, scoring på hver 3–4 sjanser, så fikk Lagerbäck dårlig betalt i sin periode (2017–2020) som norsk landslagssjef. Fasiten hans på de 28 poeng-kampene ble 14 seirer, åtte uavgjorte og seks tap, en målforskjell på 51–28, noe som gir 50 poeng.

Ut fra antall målsjanser som ble skapt begge veier så burde Lagerbäck har stått igjen med 18 seirer, tre uavgjorte og syv tap, en målforskjell på 46–31, som gir 57 poeng.

Syv poengs forskjell er mye. Og den forskjellen kunne fort ha sendt Norge til EM 2020 ...

I Ståle Solbakkens første kvalik, til VM 2022, gikk regnestykket etter målsjansene opp:

Norge burde hatt et poeng mot Tyrkia hjemme (tapte 3–0).

Norge hadde kun fortjent et poeng mot Montenegro (vant 1–0).

Norge fikk uavgjort hjemme mot Nederland, men burde tapt.

Norge spilte 0–0 mot Latvia hjemme, men burde vunnet klart.

I sum blir dette akkurat som fakta fortalte oss: 18 poeng, selv om det ble scoret for få mål ut fra det som ble skapt.

I dagens Nations League ligger Norge et poeng foran «skjema», ut fra effektiviteten på antall sjanser skapt.

Kort fortalt, ut fra sjansestatistikken, så burde Norge tapt mot Serbia (vant 1–0). En god keeper og en effektiv Erling Braut Haaland sørget for at oddsen ble snudd i den kampen. Mot Sverige vant Norge fortjent, mens Slovenia-kampen ble litt motsatt av Serbia: En god slovensk keeper, pluss et svært ineffektivt norsk landslag sørget for at Norge kun fikk et poeng.

Men der Norge «burde hatt» seks poeng, har de altså syv før møtet med Sverige i dag. Det er gøy å leke med tall. Sverige har skapt 21 målsjanser på Norge i de tre siste kampene lagene har møttes. Det burde gitt seks-syv scoringer, men har kun gitt fire.

Kan et mer effektivt svensk lag sørge for at avslutningen på denne intense landslagssamlingen likevel blir litt surt?

Husk at Norge har ikke slått Sverige i en tellende kamp på hjemmebane siden Rune Ottesen og Odd Iversen sørget for 2–1-seier på Ullevaal. Ottesen er i dag 68 år, «Ivers» er død, så da skjønner du selv hvor lenge dette er siden – 1977.

