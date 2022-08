LITE FORNØYD: Erik Ten Hag er lite fornøyd med United-spillernes tidlige exit fra treningskampen mot Rayo Vallecano.

Erik ten Hag om Ronaldos oppførsel: − Dette er uakseptabelt

I et ferskt Viaplay-intervju forteller Manchester United-manager Erik Ten Hag at United-spillernes tidlige exit fra søndagens kamp mot Rayo Vallecano er uakseptabel.

Eirik Heggdal Evensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

– Jeg godtar på ingen måte dette. Dette er uakseptabelt. Vi er et lag, og da blir du værende til kampen er over, sier United-manageren til den nederlandske kanalen.

Søndag møtte Manchester United Rayo Vallecano til oppkjøringskamp.

Ronaldo var blant spillerne som startet kampen. Etter 45 minutter ble han imidlertid byttet ut.

Like etter ble han avbildet av supportere utenfor Old Trafford før kampen var over.

Ronaldo var en av flere United-spillere som forlot stadion før kampslutt.

I etterkant av kampen hevdet Sky Sports at Ronaldo hadde fått klarsignal til å kunne reise hjem etter kampen. I intervjuet med Viaplay er ten Hag nå tydelig på at det ikke stemmer.