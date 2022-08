Politiet om supportervolden i Bergen: – Åpenbart at de må ha avtalt dette

To personer er løslatt etter supporterslagsmålet i Bergen i går. Politiet opplyser at de opplever slagsmålet som planlagt.

Eirik Heggdal Evensen

Håkon Brandsnes

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er åpenbart at de må ha avtalt dette. De traff nok ikke hverandre rett opp i gaten og ble enige om at de skulle gå ned og slåss. De har nok avtalt dette på et vis, så det er en del av etterforskningen, sier Lars Morten Lothe, politistasjonssjef i Bergen sentrum, til VG.

Politiet har nå opprettet sak på hendelsen der 15–20 personer gikk til angrep på Start-supportere på et utested i Bergen sentrum ikledd finlandshetter, før fotballkampen mellom Brann og Start (som Brann vant 1–0).







To personer er løslatt, men fremdeles siktet etter avhør fredag.

De to løslatte er siktet for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse. Det gir i utgangspunktet ikke fengslingsgrunn, ifølge Lothe. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, og er heller ikke kjent for politiet fra før.

ETTERFORSKER SAKEN: Lars Morten Lothe, politistasjonssjef i Bergen sentrum. Bildet er fra en tidligere etterforskning.

VG har omtalt at det norske supportermiljøet opplever en trend med mindre planlagte voldshendelser. Slagsmålet i Bergen skiller seg dermed ut som en hendelse som virker planlagt.

Barsjef på utestedet Skipperstuen, Kristian Belsnes, er mest preget av hvordan uskyldige på utestedet ufrivillig ble dratt inn i slagsmålet.

– I ettertid er det det som sitter igjen sterkest, å se hvordan det påvirker alle andre, sier Belsnes til VG dagen etter.

Han opplyser at det blant annet var pensjonister til stede på utestedet.

– Det var ingen provokasjon i forkant. Det smalt på sekundet, fortsetter Belsnes.

– Totalt uakseptabelt

Erlend Vågane, leder i Branns supporterklubb Bataljonen, er nådeløs overfor personene som angrep utestedet i går kveld.

– Det er totalt uakseptabelt at noe sånt skjer. Jeg er opprørt og skuffet. Jeg trodde vi var ferdige med slike idiotiske opptrinn som dette, sier Vågane til VG.

Han opplyser at supportergruppen ikke har full oversikt over nøyaktig hva som har skjedd eller hvem som var involvert.

– Vi ønsker å beklage spesielt til de som er blitt involvert. De ansatte på Skipperstuen spesielt. De har jo absolutt ingenting med dette å gjøre. Det er helt håpløst, hele opplegget, sier Vågane.

Uprovosert angrep

Cristina Bråten, som er med i styret i Tigerberget (supportergruppen til Start), forlot utestedet få minutter før slagsmålet.

– Vi satt og drakk og pratet på tvers av hverandre. Det var ikke noe bråk, ingenting, forklarer Christina Bråten.

Bråten mener at angrepet oppleves som uprovosert, og at det kun var en blanding Start-supportere og noen vanlige gjester på utestedet.

Ingen synlige Brann-fans var til stede før angrepet.

Like etter at Bråten forlot puben, fikk hun meldinger om at det var brutt ut slåsskamp.

– Plutselig kom det folk med finlandshetter som kastet glass og stoler. Jeg fikk beskjed om at det var slåsskamp, og at en av våre hadde blitt slått noen slag i trynet.

VG omtalte i går at bartenderen på utestedet var sendt til legevakten etter bråket.

VG har også vært i kontakt med Start-supportere som var til stede da angrepet fant sted. De ønsker ikke å uttale seg i saken.

Tar sikkerhetsgrep

I et intervju med Bergensavisen sier Kjetil Ekeli, arrangement- og sikkerhetssjef i Stabæk, at de innfører noen ekstraordinære tiltak for å skjerpe sikkerheten på stadion i anledning deres kamp mot Brann søndag.

Det innebærer blant annet styrket vakthold.

– Det er bare trist og skremmende at noen fortsatt synes dette er greit. Vi tar sterkt avstand fra all vold og henstiller miljøene til å tenke seg nøye om, sier Ekeli til BA.