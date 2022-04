Dette betyr et kommersielt samarbeid.

FORETREKKER MBAPPÉ: Dani Alves mener Kylian Mbappé er en mer komplett spiller enn Erling Braut Haaland.

Foretrekker Mbappé fremfor Haaland: − En mer komplett spiller

Verdens største klubber ligger paddeflate for Erling Braut Haaland (21) og Kylian Mbappé (23). Barcelona-helten Dani Alves (38) er helt tydelig på hvem han ville ha valgt, hvis han «bare» kunne velge én.

Det er ventet at fotballens to store supertalenter, Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé, begge vil flytte på seg den kommende sommeren.

Barcelona er blant klubbene stjerneduoen er blitt koblet til.

I et intervju med Mundo Deportivo, gjengitt av Marca, er Barca-helten Dani Alves helt tydelig på hvem han ville valgt om han måtte velge én av dem.

– Jeg ville ikke gjort alt for å få Haaland. For å være ærlig, jeg ville ikke ha brukt mye penger på ham, sier Alves i intervjuet.

Haaland scoret to mål da Borussia Dortmund slo Wolfsburg 6–1 lørdag. Se målene til nordmannen i videoen under.

Brasilianeren, som returnerte til Barcelona i fjor etter fem år i andre klubber, ville heller hentet sin tidligere lagkamerat, Mbappé.

Duoen spilte sammen i Paris Saint-Germain da Alves var der i 2017 til 2019.

– Jeg ville gjort det for Mbappé, men ikke Haaland. Nå leker jeg sportsdirektør, men jeg ville gått for Mbappé først. Jeg mener at han er mer komplett, sier Alves.

Haalands kontrakt med Borussia Dortmund går ut sommeren 2024, mens Mbappés har kontrakt med PSG ut denne sommeren.

LAGKAMERATER: Dani Alves og Kylian Mbappé spilte sammen i PSG fra 2017 til 2019.

Allerede nå kan 23-åringen skrive en forhåndskontrakt med andre klubber.

Haaland har på den andre siden en klausul i sin kontrakt som gjør at han kan bli hentet for en overgangssum på cirka 750 millioner kroner i sommer.

Det gjør at både Mbappé og Haaland har gode forhandlingskort på hånden når det kommer til sine personlige betingelser.

– Hvis du skal gjøre en stor investering, må du gjøre den beste du kan. Hvis det var opp til meg, ville jeg gått for Mbappé. Han er den beste som finnes, og ser man på den nåværende stilen til Barcelona, finnes det ingen som passer bedre, sier Alves.

Marca hevder for øvrig i en artikkel publisert lørdag at Barcelona har som mål i sommer å hente en superspiss. Robert Lewandowski og Haaland skal stå på toppen av ønskelisten, ifølge avisen.

Dortmunds påtroppende sportsdirektør, Sebastian Kehl, uttalte til Sky i forkant av lørdagens 6–1-seier mot Wolfsburg at det ikke foreligger noen bud på Haaland.

– Det finnes en utkjøpsklausul og det finnes en deadline. Vi ønsker en avklaring så raskt som mulig, sier Kehl.

HET PÅ MARKEDET: Erling Braut Haaland har blitt ryktet til en rekke europeiske storklubber.

