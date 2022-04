APPLAUS: Hele Briskeby Stadion klappet i ett minutt for Odd Bekk før kampen mot Sandefjord.

Hedret «klubbens hjerte» med storseier: − Denne seieren var for ham

HAMAR (VG) HamKam mistet før påske en av sine mest trofaste «kamerater», materialforvalter Odd «Bekker’n» Bekk. Landslagssjef Ståle Solbakken minnes en god samtalepartner fra tiden på Hamar.

Av Mattis Holt

Publisert: Nå nettopp

«Det er med stor sorg HamKam Fotball mottok beskjeden om at æresmedlem og materialforvalter Odd Bekk døde 12. april 2022 etter kort tids sykdom», skrev klubben på sin nettside rett før påske.

Før kampen mot Sandefjord mandag ettermiddag applauderte hele stadion for en ekte «kamerat», og Briskebybanden stilte med bluss og banner med skriften «Hvil i fred, Bekker’n».

HamKam-spillerne fulgte opp med å storspille for sin tidligere materialforvalter.

– «Bekker’n» har vært en du alltid kan komme inn til og slå av en prat med. Han har hytte i Rendalen rett ved der jeg har hytte, så jeg tente et lys for han når jeg var der oppe i påsken. Han har betydd utrolig mye for meg, og alle som har vært innom HamKam. Denne seieren var for ham, sier Kristian Eriksen.

FOR «BEKKER’N»: Kristian Eriksen (t.v.) og Jonas Enkerud (på gresset med pannebånd) sier de ville gi litt ekstra for deres materialforvalter som gikk bort 12. april.

– Det har vært en annerledes periode ettersom vi har mistet en så viktig del av laget, så vi ville gi noe ekstra for han i dag. Den markeringa før kampen er fullt fortjent, og vi ble enige om at vi ville gi en hyllest til «Bekker’n». Det var godt å få gjort det, sier Jonas Enkerud, som scoret HamKams 3–0-mål.

Odd Bekk, eller «Bekker’n» som han er best kjent som på Hamar, hadde vært materialforvalter for HamKam helt siden 1989, og vært med på flere opp- og nedturer enn samtlige andre i klubben.

Han fikk oppleve nåværende landslagssjef Ståle Solbakken både som spiller og trener.

– Odd har betydd mye for mange, også for meg, sier Solbakken til VG.

BETYDDE MYE: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Odd «Bekker’n» Bekk betydde mye for ham. Her fra landslagssamlingen i mars.

– Både de fem årene vi var sammen som spiller og materialforvalter, men spesielt da jeg var trener. Da åpnet vi ofte Briskeby sammen og hadde våre morgensamtaler om alt og ingenting. Vi var også ofte de siste som gikk, og dermed kom vi i denne perioden nær hverandre, sier han.

«Bekker’n» fikk i den perioden se klubben i sitt hjerte rykke opp og storspille i Tippeligaen i 2004, og etter et langt fravær, med en tur ned i 2. divisjon på veien, ta steget tilbake til øverste nivå i norsk fotball etter en suveren 2021-sesong.

«Odd Bekk er HamKam, han er klubbens hjerte», skal tidligere Kamma-spiller Truls Jevne Hagen ha sagt i «Bekkern’s» 70-årslag.

– Odd blir ikke glemt hverken av meg eller noen andre som har hatt sin gange på Briskeby siden ’89, sier Solbakken.

I 2016 ble Bekk utnevnt til æresmedlem i Hamarkameratene.

HamKam-spillerne hedret også tidligere Storhamar- og Elverum Håndball-speaker Tor Inge Martinsen med sørgebind. Han døde 1. april.