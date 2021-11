Kristoffer Velde var sikker da han fikk muligheten fra ellevemeteren.

Pepet på under hele kampen - svarte med scoring

(Viking - Haugesund 1–1) Kristoffer Velde (22) er ofte i begivenhetenes sentrum. Det var han også i kveld, da han sørget for at et medaljejagende Viking avga poeng.

Veton Berishas 20. seriemål for sesongen holdt ikke for hjemmelaget. Etter å først ha tatt ledelsen, utlignet Kristoffer Velde til 1–1 fra straffemerket. Det ble også sluttresultatet.

– De er i medaljekampen, så alle poengene vi kan ta fra dem for å hindre det, prøver vi på. Vi tok to poeng fra dem samtidig som vi gjør en god forestilling, sier Kevin Krygård til Discovery+ like etter kampslutt.

Hjemmelaget tok umiddelbart kontroll i Stavanger. Men noen sjansebonanza ble det ikke i den første omgangen. Joe Bell var nærmest scoring for vertene, mens Sondre Liseth var en blokkering unna å sende gjestene foran.

Men temperatur var det mer enn nok av på SR-Bank Arena, både på og utenfor banen. Mens de gule kortene og tøffe taklingene satt løst, måtte dommer Espen Eskås faktisk stoppe kampen i to minutter grunnet for mye røyk ute på banen.

Det ble nemlig tent mye bluss på tribunen under den første omgangen.

– Det har luktet krutt, men det har vært langt fra noe fyrverkeri vi har fått servert utpå banen, oppsummerte kommentator Petter Bø Tosterud hos Discovery+ i det lagene gikk til pause.

Vikings Kristoffer Løkberg mente de hadde mye å gå på foran andreomgang.

– Det er bra trøkk, men spillet er ikke godt nok. De kommer for å ødelegge, og klarer det bra. Vi må være dyktigere med ballen, sa Løkberg til Discovery+.

Etter hvilen var det et mer offensivt Haugesund vi fikk se. Sondre Liseth og Kristoffer Velde hadde begge sine muligheter til å sende gjestene foran, men det var hjemmelaget som først skulle få hull på byllen.

Veton Berisha har vært i kalasform i hele år. Like før timen var spilt kom scoring nummer 20 denne sesongen. Spissen var våkent fremme på sin egen retur og sørget for 1–0.

Veton Berisha sørget for 1–0.

Men Haugesund skulle svare nærmest umiddelbart. Fem minutter etter Berishas nettkjenning, var midtstopper Gianni Stensness alt for sen inn i Niklas Sandberg innenfor egen 16-meter. Dommer Espen Eskås pekte resolutt på ellevemeteren.

Kristoffer Velde, som hadde blitt pepet på av Stavanger-publikummet under hele kampen, steppet opp og sendte ballen kontrollert ned i høyre hjørne til 1–1.

I jakten på matchvinnerscoringen, la Vikings trenerduo om til tre bak. Men noen real sluttspurt kom aldri, verken fra Viking eller Haugesund. Det endte 1–1 i Stavanger, noe som betyr at Rosenborg kan tette mye av luken opp til 3.-plassen om de skulle vinne mot Molde i morgen.