MØTER LIVERPOOL: Tirsdag skal Mathias Normann og Norwich få bryne seg på Liverpool i Ligacupen.

Normann hylles av manageren: − Utrolig potensial

Norwich-manager Daniel Farke (44) mener Mathias Normann (25) må tilpasse seg etter overgangen fra russisk fotball, men ser en lysende fremtid for svolværingen.

Mathias Normann fikk sin første kamp fra start for Norwich i helgen. Den norske landslagsspilleren kriget på midtbanen, og viste overblikk da han fant Teemu Pukki i bakrom med en strøken gjennombruddspasning.

Assisten fra Normann var ikke nok i 3–1-tapet for Watford, men Norwich-manager Daniel Farke tror fansen har mer i vente fra 25-åringen.

– Mathias har et utrolig potensial, slår tyskeren fast overfor Eastern Daily Press.

Normann er hentet for å fylle tomrommet etter Oliver Skipp, som har returnert til Tottenham fra utlån. Farke vil imidlertid beskytte nordmannen fra de høye forventningene så tidlig etter overgangen fra Rostov.

les også Normann forberedt på temposjokk før debuten: – Tenkte «oh shit»

– Det vil bli et for stort press på ham om jeg sier at han er en direkte erstatter for Oliver Skipp, mener manageren.

– Det er vanskelig å komme rett fra russisk fotball til Premier League. Det er ikke samme nivå. Men jeg ser at han blir bedre fra dag til dag, og jeg tror han vil bli svært innflytelsesrik for oss, fortsetter Farke.

Norwich har fått en tøff start på årets sesong i Premier League med fem strake tap. Tirsdag står en ny stor utfordring for tur. Da kommer Liverpool på besøk til Carrow Road for 3. runde i Ligacupen. Der kan Normann få mer tillit av manageren.

– Han kan sette i gang angrep, han kan spille nøkkelpasninger, han kan score mål og levere målgivende pasninger. Han tar også gode dødballer. Han tar cornerne til landslaget. Ikke noe vondt om Oliver Skipp, men jeg ville aldri latt ham ta cornerne våre, sier Farke.

Normann var i Ståle Solbakkens forrige landslagstropp i VM-kvalifiseringen. I oktober møtes det norske landslaget på nytt, denne gangen for kamper mot Tyrkia (borte) og Montenegro (hjemme).

