Kommentar

Eliteserien, runde 11: VIF-trenere havner alltid i trøbbel

Av Knut Espen Svegaarden

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det har vært mange små kriser i Vålerenga gjennom årene. Enten sjefen heter Rekdal, Andresen, Deila eller Fagermo virker det som katastrofen aldri er langt unna.

Forskjellen denne gangen er at rekken uten seier kommer så tidlig i sesongen, noe som gjør at Dag-Eilev Fagermo kommer kavende inn i sin tredje sesong, spesielt etter en svak sesong to også.