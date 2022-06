1 / 3 forrige neste fullskjerm

Lillestrøm gikk på årets første smell: − Den dårligste prestasjonen vi har hatt i år

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Lillestrøm 3–0) Strømsgodsets Ipalibo Jack (24) gjorde det på Lillestrøm-måten da han steg til værs og headet inn 1–0 på Marienlyst. Det skulle bli verre for LSK – og aller verst for Gjermund Åsen.

Serieleder LSK fikk smake egen dødball-medisin og røk på sesongens første tap etter åtte seirer og tre uavgjorte på de elleve første kampene.

– Det var nok den dårligste prestasjonen vi har hatt i år. Vi var upresise. Vi måtte bruke mye krefter på å rydde opp i egne balltap. Det fortærer en del krefter, sier Lillestrøm-trener Geir Bakke til VG.

I sluttminuttene, da kampen virket kjørt på stillingen 2–0 til Strømsgodset, driblet Gjermund Åsen seg bort før han satte inn en grisetakling mot Johan Hove. For sent. Og dermed direkte rødt kort fra dommer Tore Hansen.

Åsen mente kortet var strengt, men la seg også flat for at lagkompisene måtte avslutte med ti mann.

– Jeg synes det er strengt. Jeg ble veldig overrasket over at det ble rødt kort, men det er beklagelig at jeg setter laget i den posisjonen, sier Åsen til VG.

Ipalibo Jack førte Godset i ledelsen etter Herman Stengels corner tidlig i annen omgang, mens Kristoffer Tokstad siktet inn 2–0 via stolpen etter en gavepakke av en pasning fra LSKs Ifeanyi Mathew.

– Det var sinnssykt deilig. Vi snakket en del om å få snudd det etter de to tapene (for Sarpsborg 08 og Gjøvik-Lyn). Det synes jeg vi absolutt gjør i dag, sier Tokstad til VG.

Godt på overtid hamret Lars-Jørgen Salvesen 3–0 i krysset fra distanse. Det er bare å kjøpe ramme til den.

– Jeg har stått igjen mange timer på feltet og trent skuddteknikk. Det er godt å få betalt, sier Salvesen til VG.

Marienlyst er blitt et lite mareritt for de kanarigule. Klubben har ikke vunnet i Drammen siden 2009. Søndag kom tap nummer ni på de tolv siste forsøkene.

– Det var en fryktelig rotete kamp av oss. Fryktelig upresist og en haug av brudd. Det blir feil på feil. Vi henger ikke sammen som lag. Vi blir løpende én og én, sier Vetle Dragsnes til VG.

– Vi gjør ikke noe av det vi har avtalt på forhånd. Det er det mest skuffende, fortsetter han.

Ingen av lagene skapte noe særlig på Marienlyst før Strømsgodset etter hvert tok tak. LSKs best mulighet kom da Akor Adams ble spilt fri av Gjermund Åsen like før hvilen.

Lillestrøm jakter klubbens første gull siden 1989. Kanarifansen fylte den ene kortsiden, røykla stadion i gult og ertet drammenserne med å rope «hjemmebane (klapp, klapp, klapp)».

Dessverre for bortelaget klarte ikke LSK å dra fordel av «hjemmebanen», og i stedet ble det trampeklapp fra et stående hjemmepublikum i sluttminuttene.

– Vi har hatt noen fantastiske kvelder her. Dette var en sånn kveld, sier Strømsgodset-trener Håkon Wibe-Lund til VG.