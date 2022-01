Dette betyr et kommersielt samarbeid.

SLAPP JUBELEN LØS: Anthony Elanga scoret Manchester Uniteds første mot Brentford. Det var hans andre scoring i Premier League.

Stjerneskuddet Elanga: Kan velge mellom tre landslag

Den unge svensken Anthony Elanga (19) er i ferd med å få sitt store gjennombrudd i Manchester United. Det blir lagt merke til, også i internasjonal fotball.

Publisert: Nå nettopp

Anthony Elanga har fått flere og flere muligheter etter at han takket for tilliten med scoring i den aller siste kampen i 2020/21-sesongen, og i 3-1-seieren over Brentford scoret han sitt første for sesongen.

Den unge svensken har vist seg frem med noen gode prestasjoner og er i ferd med å bli en liten favoritt hos Manchester Uniteds midlertidige manager Ralf Rangnick, som etter Brentford-kampen roste Elanga, og sa at det var «uaktuelt» å sende ham på lån.

BLITT EN FAVORITT: Manchester Uniteds midlertidige manager Ralf Rangnick (t.h.) har fått sansen for Anthony Elanga. Her gir han 19-åringen noen instruksjoner under kampen mot Brentford.

Og gode prestasjoner i FA-cupen og i Premier League blir naturligvis lagt merke til, og nå starter debatten om 19-åringens landslagsfremtid.

Elanga er nemlig ikke knyttet til et landslag ennå. Han kan velge mellom tre nasjoner å representere:

Sverige, landet han er født i

England, ettersom han har bodd der siden 12-årsalderen

Kamerun, ettersom faren Joseph er derfra

Elanga har representert Sverige på U17- og U21-nivå, og står blant annet med syv scoringer på åtte U21-landskamper, men har altså ingen A-kamper, hvilket kreves for å bli knyttet til et landslag.

Elangas far, Joseph, var også profesjonell fotballspiller i sin tid. Han spilte blant annet i Hellas, Sverige og Danmark før han la opp i 2011, og fikk også 17 kamper for Kameruns landslag.

Men Manchester United-talentet har hintet om at det er Sverige-spill som frister mest: I sommer avslørte han at svenskenes landslagstrener Janne Andersson hadde tatt kontakt, og Elanga har selv sagt at «det ville være en stor ære» å spille for Sverige.

Og i Sverige er de optimistiske: Stefan Pettersson Sveriges Fotballforbund sier

– Han vet nok hva vi i Sverige tenker om han, sier Stefan Pettersson i Sveriges Fotballforbund til Aftonbladet.

VG-tips: Man.Utd. - West Ham

* Kampen om Champions League-plass er det mye av dette oppgjøret handler om. West Ham holder med sine 37 poeng i den lukrative 4.plassen det er snakk om. Men med én kamp mer spilt og to poeng foran Manchester United.

* Sistnevnte kommer fra en 3-1-onsdagsseier over Brentford som nok ikke var like komfortabel som sifrene forteller. I kampen før var Manchester-klubben opp mot årsbeste borte mot Aston Villa, før det hele raknet utover i andre omgang (2-2). Og her er vi ved kjernen ved Man.Utd. under Ralf Rangnicks styre: Det er så mye hit og dit at de har blitt et utfordrende spillobjekt.

* West Ham hadde sikret seg fire seirer på rad i alle turneringer før de røk på et 2-3-hjemmtap for Leeds sist søndag. Hammers må riste av seg den skuffelsen raskt, og det var tross alt den sjette strake kampen med minst to West Ham-scoringer. Og så har de hatt hele uken til å lade opp.

* Uavgjort til 3,65 i odds er vårt HUB-forslag. Begge Lag Scorer til 1,58 i singleodds er et spillalternativ. Spillefristen er kl. 15.55 og TV2 Sport Premium sender kampen.