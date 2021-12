forrige

Ødegaard scoret igjen – Everton vant på overtid

(Everton – Arsenal 2–1) Arsenals Martin Ødegaard (22) scoret i andre kamp på rad og hadde to sjanser til å bli matchvinner. Det ble i stedet en perle fra Evertons Demarai Gray (25) som avgjorde kampen.

– Det er et hardt slag å ta. Vi var ikke på det nivået vi trenger å være på i dag. Vi spiller ikke så bra, selv om vi har noen bra perioder. Vi får mye rom, så hvis vi bruker bedre, har vi god plass å spille på. Vi burde gjort det bedre, sier Ødegaard ifølge TV 2.

Han mener Arsenal «sluttet å spille».

– Når man leder 1-0 blir man litt redd for å miste ledelsen. Da må man fortsette å spille, og det var der vi gjorde feil i dag, sier Ødegaard.

På overtid av første omgang kom Kieran Tierney fri på Arsenals venstreside. Samtidig snek Martin Ødegaard seg inn i Evertons felt. Ingen snappet opp nordmannen, og Tierneys innlegg var presist, mens Ødegaards avslutning på volley var lekker.

Og lenge så det ut til at Martin Ødegaard skulle gå fra syndebukk – etter 2–3-tapet for Manchester United hvor han lagde straffe på det avgjørende målet – til helt med sin andre scoring på rad.

Evertons Richarlison fikk to mål VAR-annullert for hårfine offside – en rett før Ødegaards scoring og en etter 58 minutter. Men den tredje gangen Richarlison fikk ballen i mål for kvelden ble målet stående.

Demarai Gray dundret ballen i tverrliggeren fra distanse, og returen headet Richarlison elegant i mål til 1–1 i 79. minutt.

– Det er en utrolig avslutning, mener Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.

Få minutter etter kom Ødegaard til en god mulighet, men skuddet inne i 16-meteren ble blokkert av oppofrende forsvarsspill. Det samme skjedde også også i 90. minutt.

Imellom Ødegaard-sjansene burde Arsenal-innbytter Edward Nketiah satt 2–1, men fra få meter headet han i stolpen og ut.

Etter 92 minutter kom avgjørelsen heller andre vei. Der marginene var mot Demarai Gray ved 1–1-målet, var marginene med på overtid. Han driblet seg fri på 20 meter og hamret ballen i mål via stolpen og inn.

En skikkelig perle, og etterlengtet Everton-jubel for første ligaseier siden 2–0 mot Norwich i september.

– Det var et sinnsykt øyeblikk, mitt beste øyeblikk her til nå, sier Gray til Sky Sports.

– Everton fortjente seieren fullstendig. De var bedre enn Arsenal, sier Sky Sports-ekspert Gary Neville.

Ett minutt over tillagt tid fikk Arsenal-spiss Pierre-Emerick Aubameyang en gylden mulighet til å sette 2–2, men spissen er ute av form og satte den utenfor.

Arsenal blir stående på 7. plass med 23. poeng. Everton klatrer opp til 12. plass med 18 poeng.