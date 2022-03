forrige



fullskjerm neste FORBANNET: Erling Braut Haaland under oppgjøret borte mot Köln. 1 av 3 Foto: Martin Meissner, AP

Haaland dirret av sinne i poengtap

(Köln-Dortmund 1–1) Erling Braut Haaland (21) ble frarøvet en mulighet til å avgjøre kampen mot Köln av dommer Daniel Siebert (37). I ytterste konsekvens kan avgjørelsen koste Borussia Dortmund en Bundesliga-tittel.

Av Joachim Baardsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

For med 23 minutter igjen å spille ble Haaland spilt alene gjennom med Kölns keeper av lagkamerat Emre Can. Problemet skulle vise seg å være at sistnevnte ble taklet i pasningsøyeblikket.

Dommer Siebert burde latt spillet fortsette, men 37-åringen tok i stedet fløyten opp til munnen og så aldri at Haaland bare kunne trille ballen til side for hjemmelagets sisteskanse. I stedet blåste kamplederen frispark til Dortmund midt på Kölns banehalvdel og delte ut et gult kort til Salih Özcan for taklingen.

Haaland trodde knapt det han hørte og så. Nordmannen tok tak i ballen og løp mot Siebert, som bare vinket ham bort. Haaland kikket måpende på den tyske dommeren, men til ingen nytte.

Noen minutter før slutt ble jærbuen også byttet ut, etter å ha hatt en stor sjanse til å score tidlig i 2. omgang uten å lykkes.

– Dortmund er trolig ute av tittelkampen for godt. Det var en tannløs opptreden, skriver lokalavisen Ruhr Nachrichten i dekningen ført i pennen av blant andre journalisten Jürgen Koers.

FORTVILET: Haaland var ikke fornøyd med kampen mot Köln.

Uavgjortresultatet betyr to tapte poeng i tittelkampen for gultrøyene. Nå er serieleder Bayern München plutselig seks poeng foran – med syv runder igjen å spille.

At Marius Wolf sendte Dortmund i ledelsen med et strøkent medtak og en like god avslutning etter bare åtte minutter hjalp lite da svenske Sebastian Andersson utlignet snaut 10 minutter før pause.

Haaland fikk muligheten til å sende de svart-gule i føringen igjen, men da nordmannen ikke lyktes, og dommer Siebert bommet grovt med vurderingen etter 67 minutter, endte det 1–1.