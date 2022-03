Kommentar

Berge blir fort midtstopper

Av Knut Espen Svegaarden

TILBAKE: Sander Berge på Ullevaal.

Sander Berge (24) gjør endelig comeback på A-landslaget etter halvannet år med trøbbel. Midtbanespilleren kan fort ende som midtstopper hos Ståle Solbakken, sånn jeg ser det.

Kongsvingerhallen, januar 2016. Sander Berge (17) spiller treningskamp for Vålerenga, mot Kongsvinger. Han er god som midtbanespiller, men en skade på en av midtstopperne gjør at Berge flyttes ned i forsvaret den siste halvtimen.

Han dominerer så kraftig som stopper at folk knapt tror det de ser. «Hvor gammel er han der, egentlig?» hører jeg rundt meg. Berge spiller midtstopper som en dreven 30-åring.

Ja, motstanden er «Obos-liga».

Men gutten er 17 år.

Sander Berge debuterte for Askers A-lag da han var 15 år. Motstander var Førde, med Kristian Fardal Opseth på laget. Asker vant 9–2, Berge fikk det siste kvarteret.

Han var i gang med det som skulle bli en svært god karriere.

Da han akkurat hadde fylt 17 år, 21. april 2015, debuterte Berge for Vålerenga, på lag med Morten Berre og Daniel Braaten. Han startet cupkampen mot Lokomotiv Oslo, og ga VIF ledelsen etter åtte minutter. VIF vant 8–0.

Så var han i gang der også.

Det gikk raskt nå, Gent hentet Berge i 2017, Sheffield United ble arbeidsgiver i 2020. Alt gikk den rette veien, debut i Premier League rett før han fylte 22 år.

Så kom skaden, i desember 2020.

Og siden har det vært mye trøbbel, i halvannet år, covid, slitasje, isolasjon og en skade det tok tid å få orden på.

Først nå, 15 måneder etter at Ståle Solbakken overtok som landslagssjef, kan han bruke en av de spillerne som burde dominert i landslaget hans fra dag 1. Erling Braut Haaland har også mistet fire av 12 landskamper under Solbakken. I en liten fotballnasjon betyr det mye når to av de beste spillerne ikke kan bidra.

Da Rosenborg var på sitt beste, mot slutten av 1990-tallet, da de spilte mange gode kamper i Europa, var det én mann som gjorde det laget annerledes: Erik Hoftun.

Hans evne til å ta med seg ballen ut av forsvar, gå av et pressledd, skapte mange offensive situasjoner for Rosenborg. Med Sander Berge tilbake i slag, i toppform, og med en tanke om effekten av å ha en spillende stopper med fart og kraft, så ser jeg ikke bort fra at Berge kan bli den ideelle stopperen for Norge i fremtiden.

Sander Berge er 195 centimeter, han ruver godt på banen uansett hvor han spiller. Som sønn i en basket-familie fra Asker, har han en allsidig idrettsbakgrunn, med spenst, fart og kraft i den sterke kroppen sin. Han har alt som skal til, og de lange klyvene hans, som han kan gjøre langt oftere, de har han inne.

I fremtiden ser jeg for meg et stopperpar for Norge med to tidligere midtbanespillere, Kristoffer Ajer og Sander Berge, to ledertyper, kraftfulle og ærgjerrige gutter med store ambisjoner og med hodet på rett plass.

Tipset er herved levert deg, Ståle Solbakken.