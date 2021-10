«Hulken Heggebø» berget Brann-poeng: − Norges beste feilvendt

SKIEN (VG) (Odd – Brann 3–3) Brann jaktet forgjeves en ny stjernespiss da Daouda Bamba forsvant i sommer. Alt de trengte var lokale Aune Heggebø (20).

Mot Odd i Skien søndag dukket Brann-supporternes nye, råsterke yndling brukte alt av muskler og kløkt og presset i duell med Odd-back Emil Jonassen og gjorde 3–3 av Petter Strands innlegg. Det betyr ett uhyre viktig poeng for nedrykkspressede bergensere.

– Jeg følger bra med på bergensfotballen og la merke til ham i Obosligaen i fjor. En maskin av en spiller. Et forbilde for mange. Fordi han er dedikert i alt han driver med. Også er han Norges beste feilvendt. Det er grunn til at han aldri får spille mot meg på trening, sier Brann-stopper Fredrik Pallesen Knudsen til VG.

I høst har Aune Heggebø markert seg rettvendt også – når han krummer nakken, setter fart eller dukker opp på bakre stolpe, som på Skagerak Arena søndag kveld.

Av utseende minner han nesten litt tegnefilmfiguren «Dennis The Menace» og er omtrent like bøllete overfor motstanderforsvarerne.

– Det er så mange spisser som er «Norges beste feilvendt». Jeg vet ikke om jeg kan «claime» den tittelen helt. Men jeg føler det er en av tingene jeg er god på, sier «Hulken» Heggebø, som blant annet delte ut juling til Odds stoppersværing Odin Bjørtuft gjennom jojo-kampen i Skien.

Trener Eirik Horneland nøyer seg med å kalle ham «Branns beste feilvendt» med et smil, men er ikke i tvil om at de skulle satse på Heggebø – og viser til at han også fikk muligheten på spissplass da Daouda Bamba (satt på kanten) var i klubben.

– Han banker opp to midtstoppere hver kamp. En ydmyk gutt som tar veldig seriøst på oppgavene sine, beskriver Horneland.

– Jeg ventet ikke at de skulle satse på meg som førstevalg. Jeg hadde ikke bevist så mye på dette nivået. Men jeg følte i meg selv at jeg var klar for det, mener Heggebø selv, som har vært fast inventar på Brann stadion helt siden han var liten.

Brann og Robert Taylor tok avspark i visshet om at begge tabellnaboene i poengetasjen over, Sarpsborg og Tromsø, begge vant sine kamper. Kanskje var det derfor gjestene gikk ut i rakettstart – mens begge supporterskarer bød på fyrverkeri og bluss etter å ha holdt tett de første ti minuttene i protest.

Mens Brann skapte støy i Skien allerede etter syv minutter. Det smalt av kontringen der Bård Finne vridde ut til ikke lenger uønskede Mathias Rasmussen som fant Robert Taylor på bakre. Finnen kastet seg frem og skled Brann-ledelsen i nettet.

En periode føltes det som om matchen fortonet som en eneste lang kontring. For det gikk unna også da Sander Svendsen satte på turboen, og det gjorde han stadig vekk. Moldenseren – med fortid i Brann – må ha blitt vekket da supporterne fyrte opp med sang, stemning og duften av nyttårsaften: Han utlignet med ytterside så lekker at det kan males bilder av den.

– Det er mye frem og tilbake. Folk som sitter og ser på har sikkert god underholdning. Men det er mulig å ta med seg tre poeng her, sier Odds formving.

Brann var best i 1. omgang, og en corner «Made in Bergen» sendte de røde tilbake i ledelsen: Bård Finne fra Nymark ved Stadion løftet inn til Fredrik Pallesen Knudsen fra Møhlenpris, og stopperen headet inn nytt ledermål direkte fra dødball. Begge bergenserne flyttet tilbake i sommer for å hale klubben fra hjembyen til ny kontrakt i Eliteserien.

Sander Svendsen holdt på å ta fra dem håpet på egenhånd. I en relativt middels Odd-omgang bød han på det lille ekstra. Et effektivt Odd-angrep startet med at Odin Bjørtuft løftet fremover, Tobias Lauritsen headet ned og Svendsen tok frem sin andre avslutterfot og viste at også venstre duger. Det ga 2–2 rett før pause.

– Vi er heldig som går 2–2 til pause. Brann er bedre enn oss i første. Så synes jeg vi startet andre på en positiv måte, men totalt sett tror jeg vi skal si oss fornøyd med ett poeng i dag, sier Odd-trener Jan Frode Nordnes til Discovery+, som forteller at han var forbannet i pausen.

I 2. omgang begynte Odense-eiendommen Svendsen også å regissere. Han tok en kort corner til Filip Jørgensen, som åpenbart var en innøvd variant. Det fortsatte med at Svendsen satte opp midtstopper Solomon Owusu på langt hold.

Den tidligere breddefotballspilleren banket til, Brann-keeper Lennart Grill greide ikke reagere raskt nok – og 3–2 suste i nettet. Dermed ledet Odd for første gang.

– Det var deilig å få den inn, men litt bittert når det ender uavgjort, sier Owusu til Discovery+ og sier at han synes det er et «fair, men bittert» resultat.

– Det er jævlig irriterende at vi kommer under på et så tidlig tidspunkt (i omgangen). Det var ikke godt nok, konkluderer Heggebø.

Det varte ikke lenge, selv om de fortsatte å pøse på med angrep. Likevel døde Odd-dominansen ut, og Brann tok sakte, men sikkert over igjen.

Etter 63 minutter tok «Hulken» Heggebø frem alt han hadde av muskler og kløkt i duell med back Emil Jonassen på bakre stolpe etter 63 minutter og presset inn 3–3.

20-åringen – som spilte Obosliga for Øygarden i fjor – har vært et funn for Brann denne høsten. Egentlig virket klubben svært nær å signere Alexander Søderlund som erstatter for Daouda Bamba denne sommeren. Han endte i stedet i Haugesund, mens Brann-fansen har fått en ny helt i Heggebø.

Brann fikk dermed ett poeng, som gjør et lite rykk fra Stabæk i bunnen (tapte 0–3 i mot Molde lørdag), men bergenserne har fortsatt ikke vunnet på kunstgress denne sesongen.