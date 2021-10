Burak Yilmaz var iskald fra straffemerket da presset var som størst.

Yilmaz reddet Tyrkia åtte minutter på overtid: − Det var helt for jævlig

(Latvia - Tyrkia 1–2) Det så lenge ut til at Latvia skulle gi Norge en solid håndsrekning i kampen om 2.-plassen i gruppen. Burak Yilmaz ville det annerledes.

Av Daniel Nerli Gussiås

20 minutter før slutt så det virkelig lyst ut med norske øyne da Latvia tok ledelsen mot Tyrkia. Da skilte det plutselig fire poeng mellom lagene, og en norsk playoff så omtrent ut til å være sikret. Så utlignet Serdar Dursun kvarteret før slutt.

Det så lenge ut til å gå mot uavgjort, før den svenske dommeren Andreas Ekberg bestemte seg for å peke på ellevemeteren langt på overtid av overtiden. Beslutningen ble tatt etter at dommeren fikk beskjed om å sjekke VAR-skjermen.

Veteranen Burak Yilmaz var iskald fra ellevemeteren og sørget for 2–1.

Det betyr at det for øyeblikket skiller to poeng fra Norge på playoffplass og ned til Tyrkia på 3.-plass i gruppen.

- Det var helt for jævlig. Det skal ikke være mulig, sier tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen på TV 2 etter kampen om den sene scoringen.

Når kaptein Martin Ødegaard får spørsmål fra rettighetshaveren om Tyrkias overtidsseier, innrømmer han at det var en liten strek i regningen.

– Den var tung. Det må jeg innrømme, spesielt når de lå under og Latvia holdt 1–1 så lenge. Men nå må vi ha fokus på oss selv. Vi er to seire unna VM, sier Martin Ødegaard til kanalen.

Det er akkurat det fokuset landslagssjef Ståle Solbakken vil ha etter 2–0-seieren mot Montenegro.

– Det kan vi ikke bry oss om. Vi har sett at Tyrkia både har sluppet inn mål og scoret mot slutten av kampene, sier Solbakken til TV 2.

Den svenske dommeren Andreas Ekberg tok seg god tid ute ved VAR-skjermen. Spørsmål er om VAR skulle grepet inn eller ei. Dommeren lot først spillet gå.

De latviske spillerne kunne juble for 1–0. Det skulle ikke holde inn.

I kampen mellom Nederland og Gibraltar var det aldri noen tvil om at hjemmelaget skulle ta alle poengene. Det endte 6–0 i Rotterdam.

I Riga var det gjestene som startet friskest. Etter 18 minutters spill, spilte Tyrkia seg til «alle sjansers mor», men midtstopper Demiral viste at han er nettopp det da han satte ballen på utsiden av det åpne målet.

Resten av omgangen bar preg av å være jevnspilt, hvor ingen av lagene var veldig nære å ta ledelsen.

Like etter hvilen var Inter-spiller Hakan Çalhanoğlu farlig frempå med et godt frispark fra 20 meter. Skuddet snek seg like på utsiden av stolpen og i nettveggen.

Bare minuttet etter var hjemmelaget farlig frempå, da de kombinerte seg lekkert inn i feltet mot et haltende tyrkisk forsvar. Det eneste som manglet var at den siste pasningen fra Raivis Jurkovskis stemte inn foran mål.

Så kom omsider nettkjenningene i Riga. Først var Tyrkias Demiral både klønete og uheldig i det han klarerte et innlegg rett inn i eget nett, før Serdar Dursun utlignet fem minutter etter.

Da 85 minutter var spilt var det bare en strålende enhåndsredning fra den latviske sisteskansen som hindret Cengiz Ünder fra å sende gjestene foran.

Så, dypt inn i overtiden, pekte den dommeren Ekberg på ellevemeteren. Etter en VAR-sjekk stod svensken på avgjørelsen. Presset var enormt på veteranen Yilmaz, som svarte med å holde hodet iskaldt åtte minutter på overtid.

Dermed endte det med tyrkisk 2–1-seier.

Serdar Dursun sørget for 1–1.

I Rotterdam var hjemmelaget i ledelsen allerede før ti minutter var spilt. Liverpool-stopper Virgil van Dijk sendte hjemmelaget foran med pannebrasken til 1–0.

Minutter senere hadde Memphis Depay muligheten til å doble ledelsen fra ellevemeteren, men Barcelona-spilleren misbrukte straffesparket.

Like etter gjorde Depay det derimot godt igjen og satte inn kampens andre scoring. På overtid av førsteomgang fikk spissen igjen muligheten fra ellevemeteren. På sitt andre forsøk satt den, og dermed 3–0 i det lagene gikk til pause.

Tre minutter etter sidebyttet økte EM-sensasjonen Denzel Dumfries til 4–0, før Arnaut Danjuma satte kveldens femte kvarteret før slutt. 6–0 kom ved Donyell Malen.

Nederland toppen gruppen med 19 poeng, to poeng foran Norge på 17. Tyrkia står med 15.