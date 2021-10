Odd fortsatt storebror etter sjansesløseri

(Sandefjord - Odd 0–0) Sandefjord har aldri slått Odd på hjemmebane i Eliteserien. Etter sjansesløseri av hjemmelaget er statistikken fortsatt like brutal.

Det så ut til at fylkesderbyet skulle by på spenning da Flamur Kastrati headet ballen like utenfor stolpen allerede etter minuttet spilt. Dette var en av få sjanser i første omgang.

– Det er en dårlig omgang å se på. Vi skaper ikke sjanser og banespillet er dårlig. Vi må bli mer presise, så tror jeg det blir bra, sa en skuffet Kristoffer Normann Hansen etter første omgang.

De to lagene har møtt hverandre 17 ganger i Eliteserien, men kun to av disse er vunnet av Sandefjord - ingen av de på hjemmebane. Etter pause så det lenge ut til at dette kunne snu.

Deyver Vega spilte sin andre kamp for Sandefjord og var lagets beste.

– For meg var det en veldig god kamp. Det handler om de små detaljene. Vi kontrollerer kampen, men vi må være litt mer tålmodige. Jeg føler meg bedre i form for hver kamp jeg spiller. Vi har et godt lag, og vi vet at vi kan klatre høyere på tabellen, sa costaricaneren etter kampen.

Han var fryktelig nære scoring ved flere anledninger i andre omgang. Først etter retur på egen corner, hvor han fyrte av og kunne se ballen trille mellom beina til samtlige forsvarsspillere. Her var sisteskanse Leopold Wahlstad våken. Like etter fikk Vega sjansen på nytt, men ballen suste noen meter over tverrliggeren.

Espen Ruud gikk glipp av forrige kamp mot Molde grunnet skade. I dag var han tilbake fra start.

Men hjemmelagets overtak ble etter hvert dempet av noen enorme Odd-sjanser på tampen av kampen. Det tok kun et par minutter før innbytter Milan Jevtovic sørget for litt puls da han dro seg forbi Vidar Ari Jonsson og fyrte av mot Jacob Storevik. Like etter var Storevik i ilden igjen, da Lauritsen fikk avslutte på kloss hold.

– Jeg tror vi skal være fornøyde. Jeg er subjektiv, men vi hadde de største sjansene og var nærmest. Vi hadde gode innhopp fra innbytterne også, det viser bredden vi har, sa Odd-trener Jan Frode Nornes etter kampen.

– Vi er fornøyd med bortekampen vi leverer, men vi mangler skarphet foran mål når vi får de mulighetene. Det var en vanvittig jevn kamp, sa Espen Ruud etter kampen. Han mistet forrige kamp mot Molde grunnet skade.

Med det er fortsatt Odd poenget foran Sandefjord.