Rekdals Rosenborg imponerte med festfotball foran 20.000

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Sandefjord 3–0) Han har fått et stempel på seg for å være en solid kyniker. Kjetil Rekdal (53) visste, da han tok Rosenborg-jobben, at han hans lag nå må angripe og score mål. 16. mai innfridde trønderne.

3–0 var minst to mål for få, med ti målsjanser til hjemmelaget.

Anført av Stefano Vecchia og Noah Holm helt fremst i banen kjørte Rosenborg over Sandefjord – og fikk frem mange smil, jubelbrøl og applaus fra hele 20.149 fremmøtte. Det ble Kjetil Rekdals første møte med et gammeldags sus av Rosenborg-styrke, som en av de sorte og hvite, på Lerkendal stadion.

Etter en akseptabel åpning på sesongen, gikk Rosenborg skikkelig på trynet i Drammen med 0–3-tapet sist søndag. Da var, ifølge Kjetil Rekdal, oppvarmingen og inngangen til kampen, svak.

EN AV DE EGNE: Trønder Edvard Tagseth opplevde et mektig øyeblikk da han scoret foran mange venner og kjente på tribunen.

– Det er jo viktig, selvfølgelig. Vi visste det da vi dro hjem fra Drammen. Det var en «prylt» gjeng som dro derfra. Det var ikke noe gøy. For min del, så var det mitt første tap på 22 serierunder. Det sved noe helt vanvittig. I dag er det en mye bedre følelse, sier Rekdal til Discovery+ om seieren.

Denne mandagen gikk trønderne ut i et angrepsinnstilt humør og skapte sjanser umiddelbart.

Sandefjords nykomponerte høyreside med Lars Markmanrud på backen og Boya Keanin foran ham greide ikke å se Stefano Vecchia på bakre stolpe. 1–0 etter en lekker dragning. Med en svimmel Jesper Taaje i tillegg så ble arbeidsforholdene for den fotballfestglade svensken meget gunstige.

RBK dominerte og kontrollerte «alt», og kunne gjort et par mål til før pause, men i stedet ble det akutt nervøst på Lerkendal etter hvilen da forsvarsrusk slapp til Sandefjord ved et par anledninger. Men de blås venstreside må trene på markeringsspill. Edvard Tagseth var brått alene inne i sekstenmeteren og hamret inn 2–0.

Da Taaje misset igjen, og William Kurtovic måtte felle Noah Holm på vei alene mot ex-RBK-er Jacob Storevik i Sandefjord-målet var det kjørt. Storevik, som reddet SF flere ganger i kveld, var sjanseløs på straffesparket. Vecchia tomålsscorer til stormende jubel.

Et jubelbrøl som nesten matchet scoringslyden fra Lerkendal-publikumet kom da storskjermen viste at Tromsø hadde tatt ledelsen over Bodø/Glimt på Aspmyra. Nå er Rosenborg likt med den regjerende seriemesteren på tabellen, men fortsatt med ti poeng opp til Viking på topp. Riktignok med to kamper færre.

Til tross for storseieren, var Rekdal i intervju med Discovery+ opptatt av det svingte for mye i prestasjonen til Rosenborg.

– 3–0 er bra det, og det er viktig at vi ikke slipper inn mål her. Nå har vi holdt nullen her i tre kamper, og det er en viktig egenskap oppe i alt det andre, oppsummerer han.