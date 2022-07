Tripic om Henriksen: − Mer idiotisk enn min takling

Etter høydramatiske overtidsminutter mellom Viking og Rosenborg, med røde kort til både Zlatko Tripic og Markus Henriksen, fortsatte krangelen for fullt etter kampen.

Det var halvannet minutt ut i overtiden, mens kampen var i ferd med å ebbe ut i 1–1, at Zlatko Tripic kastet seg inn i en takling på Rosenborgs Victor Jensen.

Dommer Tore Hansen dro umiddelbart opp det røde kortet, og sekunder senere fikk også Markus Henriksen rødt kort. Han og flere flere Rosenborg-spillere stormet mot Tripic, og Viking-angriperen ble dyttet i bakken. På teatralsk vis, mener Henriksen.

– Det er selvsagt unødvendig av meg å gå inn med så mye fart i den situasjonen, men så er vi to-tre som faktisk dytter. Det er en veldig lett kontakt, men Zlatko må også få skryt. Han ville nok kommet inn på mange teaterskoler med det fallet der. Jeg synes det er en feil avgjørelse, sier Henriksen i et intervju publisert på Rosenborgs Twitter-konto.

Tripic støtter Henriksen i at Rosenborg-kapteinens handlinger var av den unødvendige sorten, og kontrer med salve i retning Henriksen.

– Jeg mener det er mer idiotisk enn min takling. Jeg taklet for å stoppe en kontring. Henriksens kort mener jeg burde kvalifisere til enda flere kampers karantene enn mitt røde kort. Taklingen min var stygg, det var rødt kort. Men en så rutinert spiller og kaptein bør unngå å dytte så kraftig, selv om han er kaptein og prøver å beskytte spillerne sine, sier Tripic til Stavanger Aftenblad.

Viking-spilleren var klar på at han ikke hadde noen intensjon om å skade Jensen. Henriksen hevder tvert imot at Tripic gikk inn for akkurat det.

– Taklingen er stygg. Zlatko mister det fullstendig og går etter å skade vår spiller, sier Henriksen.

Til Nidaros forteller han at Rosenborg kommer til å anke det røde kortet. Rosenborg-trener Kjetil Rekdal sier til samme avis at de ikke vil ta en avgjørelse på det søndag kveld.

Dommer Tore Hansen forklarer til Aftenbladet hvorfor han valgte å gi rødt kort til begge de to spillerne:

– Tripic utfører et alvorlig brudd på spillereglene med en forferdelig stygg takling. Jeg viser det røde kortet, og deretter kommer Markus Henriksen fra 20 meters avstand og dytter Tripic med full kraft bakfra og ned i bakken. Det er en opptreden vi ikke kan ha på en fotballbane, sier Hansen. Han mener Henriksen burde holdt seg unna.

– Det er ingen tvil, han må ta det ansvaret som kaptein. Slik kan det ikke være på en fotballbane, sier dommeren til Nidaros.

En som ikke kunne forstå hvordan begge hendelsene resulterte i rødt kort er Discoverys fotballekspert Christian Gauseth, som mener Henriksen ikke burde fått rødt kort.

– Det er akkurat dette vi må bli kvitt fra norske fotballbaner. At disse to situasjonene skal sidestilles, det skjønner jeg ikke. Det skulle aldri vært et rødt kort, sier han i «Fotballkveld»-sendingen.