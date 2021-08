BARCA-EXIT: Lionel Messi forlater Barcelona. Foto: Albert Gea / Reuters

Fotballverdenen i sjokk: − Barcelona mister en del av sjelen sin

Lionel Messi forlater FC Barcelona etter 18 år i klubben. Fotballverdenen er i sjokk.

Publisert: Nå nettopp

Nyheten slo ned som en bombe torsdag kveld: I en pressemelding opplyste Barcelona at klubblegenden forlater klubben.

– Dette er enormt, sier La Liga-ekspert Petter Veland når VG ringer torsdag kveld.

– Det var en bombe, sier Arne Scheie.

– Vi snakker om det som mange mener er verdens beste spiller gjennom tidende som ikke fortsetter i klubben han har vært i gjennom hele sin karriere. Også skjer det mot begges vilje, både Messi og Barcelona, sier Veland.

Han synes det først og fremst er trist at Messis Barcelona-karriere avsluttes på denne måten.

– Det er jævlig, jævlig trist. Han har alene båret Barcelona de siste årene, helt siden Xavi og Iniesta forsvant. Dette skjer på bakgrunn av det økonomiske regelverket og strukturen i La Liga. Det er det som setter en stopper for at Messi ikke kan forsette der. Men dette kan Barcelona skylde seg selv for, det at de har havnet ut i dette økonomiske uføret, sier Veland.

– Sjokkert

Barcelonas norske supporterklubb er også svært overrasket over nyheten.

– Jeg er overrasket og sjokkert. Ingen var forberedt på det, vi trodde det skulle ordne seg - det hele virker veldig merkelig. Det har gått fra null til hundre og gjort en helomvending, sier talsperson Tobias Storuste Dale og legger til:

– Barcelona mister en del av sjelen sin - han er et produkt av klubben. Men han er også så viktig for det utenomsportslige. Tiltrekningskraften han har på andre spillere og Barcelona som produkt i markedet. Uten Messi mister man enormt mye.

«Mer enn en spiller»

La Liga-ekspert i Strive, Magnar Kvalvik, tror de sørger både i FC Barcelona og i La Liga.

– Det er ingen som kan fylle hans sko hverken i klubben eller ligaen. Han var sammen med Cristiano Ronaldo en stor attraksjon, det er to kanoner som er borte nå, sier La Liga-ekspert Magnar Kvalvik.

Klubben skriver at de i utgangspunktet var enige med spilleren, slik flere medier tidligere har nevnt. Kontrakten ble imidlertid ikke undertegnet grunnet «økonomiske og strukturelle hindringer».

– Rot av en klubb

Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtof sammenligner det som da da Paul McCartney forlot Beatles og da prinsesse Diana forlot prins Charles.

«Match of the Day»-programleder og tidligere Barcelona-spiller Gary Lineker reagerer også med sjokk og vantro på Twitter.

«Hvordan kunne klubben havne i et slikt rot? Mess que un club» skriver han og sikter da til klubbens slagord «Mes que un club» - mer enn en klubb.

The Times-skribent Henry Winter skriver det er trist å tenke på klubben og Camp Nou uten den argentinske superstjernen.