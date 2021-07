PÅ FLYTTEFOT: Elias Solberg drar til italiensk fotball.

Stortalentet Elias Solberg klar for Juventus

Det har lenge vært en dårlig skjult hemmelighet at Elias Solberg (17) skulle til Italia. Nå er det kun formaliteter som gjenstår før han er klar.

– Vi er blitt enige med Juventus om en overgang, sier daglig leder i Ull/Kisa, Andreas Aalbu, til VG.

Han reiser til Torino på torsdag for å sluttføre avtalen. 17-åringen regnes som et stort talent og Juventus har fulgt midtbanespilleren nøye over tid.

– Vi setter oss på flyet på torsdag. Da blir det medisinsk sjekk og alt mulig rart. Han flytter ned torsdag og starter sesongoppkjøring på mandag, så det går slag i slag nå. Vi har gått i et vakuum en stund, vi har lenge fått beskjed om at alt skulle ordne seg, men det er en veldig stor lettelse, sier pappa Espen Solberg.

– Det har vært veldig mye interesse fra andre store internasjonale klubber. Valget falt på Juventus mye på grunn av fasilitetene og hverdagen. De har også et andrelag på nivå tre, hvor han kan få en fin kamphverdag. Vi ble overbevist av de planene de skisserte for Elias, og både vi og familien mente at det var et godt valg, sier spillerens agent, Atta Aneke.

VG har tidligere omtalt den italienske storklubbens jakt på Solberg i serien Fotballkometene.

Ifølge VGs opplysninger skal avtalen ha en ramme på rundt fire millioner kroner.

Solberg spilte 14 kamper for Ull/Kisa i OBOS-ligaen forrige sesong. Ni av kampene var fra start og unggutten noterte seg for tre mål på nivå to i Norge.

– Nå kan vi senke skuldrene. Det er bekreftet og klart, så nå kan han begynne på neste kapittel. Han er 100 prosent klar for dette. Han sier bare at han skal ned og være god på trening. Det blir veldig spennende. Vi gleder oss enormt. Han skal få bli voksen i fred og ro. Det passer ham perfekt, sier pappa Solberg.

Han blir den tredje nordmannen som spiller for Juventus, etter Vajebah Sakor og Ingvild Isaksen.

«Den gamle dame» har nettopp byttet trener. Andrea Pirlo ble erstattet av Massimiliano Allegri. Juventus har flere store stjerner som Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci og Federico Chiesa.