Hold avstand på jobben. Med mindre jobben er å sparke ball.

Av Leif Welhaven

Kan Magnus Wolff Eikrem og Molde starte jakten på en ny ligatittel snart? Foto: VG/NFF

En gledesspredende pilot eller forskjellsbehandling på pengenes premisser? Hvis myndighetene gir grønt lys til en kontaktsport nå, er det valget mulig å se på med svært ulike briller.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Et janusansikt er et kjent bilde fra romertiden, der guden Janus avbildes med et ansikt i hver sin retning.

Bildet er blitt et symbol på det kontrasterende, noe som har svært ulike sider.

Omtrent slik vil det oppleves dersom vi plutselig har toppfotballen rullende igjen, i en tid der corona-konsekvensene gjennomsyrer samfunnet. Nå er nemlig myndighetene forelagt en bønn om å få åpnet opp for full trening om få dager. Altså taklinger, holding, dueller og annen kontakt som hører med, og med en påfølgende seriestart allerede 15. juni.

Er det en god, realistisk idé?

Vurdert ut fra hvilke premisser?

SMILEFJESET vil gå nærmest trill rundt hos veldig, veldig mange dersom brevet til myndighetene skulle få den responsen avsenderen håper på.

Toppfotballen er en gigantisk fellesskapsarena, som er sårt savnet. Det er også en næring med et betydelig antall arbeidsplasser, og en fremtid som kan bli bekmørk dersom nedstengningen varer lenge.

Å få se fotballkamper på tv igjen vil dessuten kunne være en mental vitamininnsprøyting for de ballinteresserte blant oss. Og vi er mange.

Med lukrative tv-penger på spill har desperasjonen naturlig nok vært tiltagende.

Nå har ferten av en løsning fått håpet til å stige markant, noe som også er tilfellet i flere andre europeiske land.

Til grunn for forslaget ligger et nitid forarbeid fra Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og store deler av fotballfamilien, samtidig som Norges idrettsforbund sentralt har tilskrevet myndighetene.

I planen for en aktiv kontaktsport med et så smitte-minimerende regime som mulig, har det vært dialog med Folkehelseinstituttet. Tiltakene som foreslås er mange. Fotballorganisasjonene har også utarbeidet ulike varianter av plan B og C dersom primærønsket for næringen må justeres.

Det er ingen tvil om at det er lagt ned et helhjertet stykke arbeid under de rådende forutsetninger, for å lete etter muligheter. Og i barnehager og frisørsalonger er det jo allerede umulig å holde full avstand.

Håpet er at norsk toppfotball vil kunne bli det som kalles en «pilot» som brøyter vei for andre, og det argumenteres med at det er her det er naturlig start om våren. Med tanke på hvor sykt savnet fotballen er, er det fristende å trekke frem «Smile-Janus». Han krysser fingrene for at myndighetene endrer forskriften og tillater flere enn fem og mindre enn to meter for en avgrenset gruppe.

DET SURE FJESET vil begynne med å sjekke sidene til det samme Folkehelseinstituttet som har vært i dialog med toppfotballen. Under overskriften «Råd og tiltak som gjelder for alle» kan man blant annet lese om å holde «avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg».

Bør den nye norske smittevernpolicyen utvides til « ... med mindre jobben din er å sparke ball»?

Kan noe slikt få bred aksept hos folk som selv kanskje fortsatt må leve riktig så restriktivt? Skal så ulike kontaktbegrensninger bli gjeldende avhengig av hvem man er og hva man holder på med?

Forskjellen er stor på «Impossible Games» som skal arrangeres i friidrett, der det ikke er noen kontakt, til å ville få med seg myndighetene på å tillate en så tett fysisk gren som fotball så snart.

Hvis det forblir begrensninger på barneidrett, oppstår det også fort et pedagogisk problem for foreldre landet rundt.

Hvordan skal du forklare poden at «det blir ikke spilløvelser på trening eller seriespill med det første, skjønner du, fordi corona krever en avstandsdugnad av oss alle», hvis dere etterpå kan se spillere fra Brann og Rosenborg barke sammen på tv?

«Du skjønner at det er så mye penger involvert, og eliten er innmari flink til å teste, så da må de voksne få spille mens barna må vente. Du forstår vel det, lille venn»?

Surfjeset vil også slite litt med forståelsen av at toppfotballen skal få sitt, mens andre voksne som driver lagidrett, og sikkert gjerne vil ha trening med kontakt, skal mene at det er ok å bli holdt på vent. Selv om de ikke har sesongstart nå, er det jo ikke noe ønske om stillstand her heller.

Synes for eksempel håndballspillere det er ok å være standby på flyplassen på ubevisst tid, mens pilotene i eliteserieflyet får ta av? Det er jo «næring» i andre grener også, om enn i mindre skala. Er retorikken om en «pilot» i virkeligheten å pakke inn problematiserbar forskjellsbehandlng?

Den sure siden vil mene at det får være «alle eller ingen» som gjelder - her kan ikke en utvalgt gjeng få plass i den eneste cockpiten.

Dette temaet er ikke enkelt, der ulike argumenter drar hver sin vei. Derfor vil trolig tanken om toppfotball før sommerferien medføre sterkt sprikende reaksjoner.

Men i en tid der vi for eksempel fortsatt vet lite om effekten av åpning av barnehager og skoler, fremstår vel 15. juni uansett litt i tidligste laget for å sparke i gang noe som er et så klart brudd på det vi har levd med denne våren?

Publisert: 28.04.20 kl. 11:24

