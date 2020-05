MYE I DET BLÅ: Landslagssjef Martin Sjögren sammen med Maria Thorisdottir (t.v.) og Guro Reiten under VM i Frankrike i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

Coronakrisen kan gi tung norsk oppladning til EM-kvalik

Det norske kvinnelandslaget i fotball får en vanskelig oppladning når EM-kvalifiseringen skal fullføres i høst.

Martin Sjögrens landslag spilte sin forrige kamp i Algarve 10. mars. Når de skal møte Hviterussland i EM-kvalifisering 18. september og Wales fire dager senere, får kvinnene bare fire dager til å forberede seg i forkant.

– Vi skulle jo etter planen ha spilt to kamper før den tid, men de ble jo avlyst og utsatt. Nå rekker vi ikke å spille noen privatkamp før EM-kvalifiseringen. Tilstanden er som den er og da får vi bare fire dager til å forberede oss. Vi må bare tilpasse oss, sier landslagssjef Martin Sjögren og legger til at enn så lenge vet man jo ikke om EM-kvalifiseringskampene mot Hviterussland og Wales blir spilt.

– Vi får en endelig beskjed i slutten av mai, sier svensken.

Det som er klart er at UEFA har bestemt at resten av EM-kvalifiseringskampene skal spilles ferdig i år. Neste års EM er som kjent flyttet til 2022.

I tillegg til Hviterussland og Wales skal det også spilles bortekamp mot sistnevnte (27. oktober) og hjemmekamp mot Færøyene (26. november). Det innebærer at EM-kvalifiseringen ikke avsluttes samtidig i alle grupper.

Det norske landslaget leter nå etter god motstand og har ambisjon om å få spilt ytterligere to kamper denne sesongen.

– Målet er å få en «ekstrakamp» i forbindelse med den internasjonale perioden i oktober og i månedsskiftet november/desember. Vi har tatt kontakt med flere nasjoner, men disse må først få avklart sitt kvalifiseringsprogram, sier Martin Sjögren.

Han er mest opptatt av at klubbfotballen kommer i gang igjen. Den ligger til grunn for landslagsvirksomheten.

– Det kan ta lang tid før jentene er i gang igjen. Det er det samme spørsmålet man stiller seg rundt om i Europa. I mange land, som Spania og Italia, vet man ikke når man får starte. I Sverige håper man å komme i gang med ligaen 31. mai, kanskje blir det senere. Her i Norge har NFF jobbet med Toppfotball kvinner med å lage noen restriksjoner, så får vi forholde oss til de tiltakene som kreves, konstaterer landslagssjefen.

Nå som kvinnene må vente med å slippe til her hjemme, har han en advarsel når Toppserien sparker i gang:

– Det kan ikke bli for mange kamper på kort tid. Troppene er ikke like store, man har ikke det samme støtteapparatet rundt om og mange av kvinnene har jobb ved siden av. Da vil et tett kampprogram øke skaderisikoen.

