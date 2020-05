PÅ SKUDDHOLD: Nora Eide Lie tester skuddfoten på Lillestrøm-trening denne uken. I bakgrunnen Isabell Bachor. Foto: Jostein Magnussen

Ekstraregningen for fotballkvinnene: Én mill. i måneden

Nesten én million kroner i måneden blir ekstraregningen hvis Toppserien skal følge de samme strenge corona-kravene som Eliteserien har innført.

Nå nettopp

Forutsetningen for å få spille fotball nå er at Norges Fotballforbunds smittevernprotokoll følges.

Det er ikke sikkert de samme kravene gjelder når kvinnene skal i gang én måned etter herrene i midten av juli, men hos Toppfotball Kvinner må man gjøre forberedelser i forbindelse med de reglene som gjelder nå.

Akkurat nå betyr det en ekstraregning på omtrent én million kroner i måneden når 53 spillere skal kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste og 101 studenter må få en tilrettelagt hverdag.

– I sum betyr det at det at det er ganske mye som skal til hvis vi må følge de samme kravene som gjelder for Eliteserien. Vi er i dialog med Norges Fotballforbund om hvordan det kan løses. Vi vurderer hvilke muligheter som er innenfor egne budsjetter og så ser vi om vi kan hente friske midler en eller annen plass, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen.

les også Kvinnene og Obosligaen må vente i fire uker

Så må det kanskje mer enn penger på plass også. Hva skjer hvis det ikke lar seg gjøre å få frikjøpt spillere, hva hvis ikke fotballspillende studenter kan ta seg fri?

– Da kan vi risikere at noen lag blir ekstremt svekket sportslig. Plutselig kan ikke halvparten av spillerne stille. Det innebærer at vi må se også på strukturen, sier Jørgensen.

Tar avgjørelse i helgen

Samtidig som det jobbes for å finne løsninger opp mot smittevernprotokollen, håper Toppfotball Kvinner å kunne spikre en startdato for Toppserien sammen med NFF i løpet av helgen.

– 11. juli peker seg ut som en mulig startdato for Toppserien, men vi skal gjøre en vurdering. For 1. divisjon blir det sannsynligvis senere, og først når myndighetene har åpnet opp for generell aktivitet i samfunnet.

Det må også finnes en løsning på hvordan Toppserien skal spilles. Det blir trolig dobbel serie, mens sluttspillet ser ut til å gå i vasken.

PS! Toppserien skulle etter planen ha startet 23. mars.

Publisert: 09.05.20 kl. 22:08

Fra andre aviser