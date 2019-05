Landslagskaptein før skjebnekamp i U20-VM: – Var forbannet

LODZ (VG) Mandag kveld må Norge trolig ha poeng mot New Zealand for ikke å ryke ut av U20-VM. Da vil Leo Skiri Østigård (19) og Erling Braut Haaland (18) være på sitt aller beste.

Landslagskaptein Østigård og superspiss Braut Haaland fikk ikke ut sitt fulle potensial i åpningstapet mot Uruguay. Etter kampen var begge frustrerte.

– Jeg blir revansjesugen. Jeg vil score og jeg vil vinne. Når vi taper og jeg ikke scorer, er det ekstra kjipt. Men det gjelder å nullstille og tenke inn mot neste kamp, sier Braut Haaland til VG før lagkameraten tar over:

– Jeg er en person som liker dårlig å tape. Jeg tar det litt tungt. Så handler det om å skru om og se frem til neste kamp. Det var tungt og tøft, og du var både skuffet og litt forbannet på forskjellige ting. Men det er sånn det er i fotball. Vi må se videre til neste kamp, sier Østigård.

Sjefen tok stjerneprat

Samtidig som Norge tapte 3–1 mot Uruguay, vant New Zealand hele 5–0 over Honduras i den andre kampen i gruppe C fredag kveld.

Etter matchen har landslagssjef Pål Arne Johansen opplevd at mannskapet hans har fremstått med stor motivasjon og et sterkt ønske om å slå tilbake fortest mulig.

– Som oss alle, er spillerne litt skuffet over at det ikke ble poeng etter en veldig god andre omgang. Da var vi fullt på høyde med Uruguay. Jeg skjønner godt at de er skuffet, men kanskje først og fremst revansjesugne, sier Johansen til VG.

For å lykkes mot New Zealand har landslagssjefen blant annet tatt en prat med Premier League-klubben Brightons Østigård og Red Bull Salzburg-eide Haaland, som begge er regnet som noen av Europas beste i sin aldersgruppe på henholdsvis stopper- og spissplass.

– Det var litt rust i starten mot Uruguay. Det er kanskje ikke så overraskende. For noen av dem er det litt lenge siden forrige kamp. Men jeg syns at vi ganske fort kom opp på et bra nivå. Det skal vi bygge videre på. For Leos og Erlings del, handler det om små ting i spillet deres som kan gjøre at det løsner reelt, mener Johansen.

Stor mulighet

Betydningen av mandagens kamp kan vanskelig overvurderes: Norge har bare et syltynt håp om å bli en av de fire gruppetreerne som også går videre til 8-delsfinaler hvis de ikke tar poeng.

Haaland lar seg likevel ikke stresse. Jærbuen ser i stedet på kampen på Stadion Widzewa som en gunstig sjanse til å få fart på VM – både for sin egen og lagets del.

– Det er en stor mulighet til å ta tre poeng. Vi kommer til å legge en god plan. Vi gleder oss, sier Haaland.

Det gjør også Johansen. Selv om ett poeng i mandagens oppgjør kan vise seg å være nok til avansement når alle resultatene legges sammen etter gruppespillet, vil Norge gå for alle tre.

– Vi går alltid for seier. Det er sannsynlig at vi kan gå videre med fire poeng, men vi vil gå utpå for å vinne og være offensive i stilen. Jeg ser for meg et kampbilde som i andreomgangen mot Uruguay, hvor vi får spille en del angrep. Så må vi være gode til å stoppe kontringene til New Zealand, sier Johansen.

Avspark er klokken 20.30. Oppgjøret vises på NRK.

