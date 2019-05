DRAMATISK: Leeds-spillerne var glade da Craig Pawson besluttet at Derby ikke skulle få straffe. Foto: CRAIG BROUGH / X03817

Leeds litt nærmere Premier League etter straffedrama

(Derby – Leeds 0–1) Derby trodde de hadde fått straffe, men dommer Craig Pawson ombestemte seg. Dermed fikk Leeds et godt utgangspunkt før returen.

KAMPFAKTA Engelsk opprykkssluttspill fotball lørdag, semifinaler mesterskapsserien, 1. kamp: Aston Villa – West Bromwich 2-1 (0-1) Mål: 0-1 Dwight Gayle (16), 1-1 Conor Hourihane (75), 2-1 Tammy Abraham (str. 79). 40.754 tilskuere. Rødt kort: Dwight Gayle (88, to gule), West Bromwich. Stefan Johansen spilte 84 minutter for West Bromwich. Derby – Leeds 0-1 (0-0) Mål: 0-1 Kemar Roofe (55). 31.723 tilskuere. Returkampene spilles tirsdag (West Bromwich) og onsdag, opprykksfinalen på Wembley 27. mai. Vis mer vg-expand-down

Leeds tok ledelsen i 65. minutt i den første play-off-kampen om plass i Premier League .

Målscorer var formspilleren Kemar Roofe, hans fjerde mål på de siste tre kampene. Roofe må dele æren for målet med Jack Harrison, som sto for en strøken assist.

Straffesituasjon

Derby jaktet utligning på tampen, og omtrent ti minutter før slutt så det ut til at Pawson blåste straffe til vertene. Jack Harrison var i duell med Jayden Bogle, og kunne virke som at sistnevnte ble hindret.

Pawson tok seg så en prat med sin assistentdommer. Etter en rask prat var straffesparket ute av verden - til Derbys frustrasjon.

– Jeg ble overrasket da det ble blåst straffe. Det handler alltid om perspektivet ditt til situasjonen, men jeg gikk for ballen. Jeg hadde ikke noe intensjon om å felle han, sier Harrison til Sky Sports.

Det ble også høy temperatur da Mateusz Klich nikket Fikayo Tomori i brystet - litt som berømte Zinedine Zidane mot Marco Materazzi i VM-finalen 2006. Klich fikk kun gult kort.

Derby klarte ikke å komme til noen store sjanser. Nærmest var Mason Bennett, men han kom litt for sent til å styre et innlegg i mål.

Tilbake etter 15 år?

Dermed drar Leeds, som lenge ledet Championship før en tøff vårperiode kom, hjem til Elland Road med 1–0-ledelse før onsdagens returkamp.

– Vi har sett all drama og alle comebackene den siste uken, så vi kan ikke hvile, sier Kemar Roofe, Leeds-målscoreren, til Sky Sports og sikter til Liverpool og Tottenhams mirakler i midtuken.

Alt i alt var det en fortjent seier for Marcelo Bielsa i prestisjeduellen mot Frank Lampard. Leeds dominerte en sjansefattig kamp.

Leeds spilte sist i Premier League i 2004.

Gjør Leeds jobben hjemme mot Derby, venter vinneren av Aston Villa-West Bromwich til ren finale på Wembley om Premier League-plassen.

Aston Villa vant første kamp 2–1 hjemme tidligere lørdag. Stefan Johansen spilte 84 minutter for West Bromwich.

PS! Bortemålsregelen er ikke med i disse play-off-kampene.

Publisert: 11.05.19 kl. 20:09