Guardiola beklager til Liverpool: Mente ikke å fornærme

Manchester City-sjef Pep Guardiola avviser bestemt at sangen på gull-flyet sist søndag var ment å fornærme Liverpool.

Bakgrunnen er en video fra flyet som begynte å versere på sosiale medier. Liverpool Echo-kommentator James Pearce mente at Liverpool ble hånet i sangen fra City-folket på vei hjem fra Brighton-kampen. Man ser vel å merke ikke om noen spillere er med på sangen.

Kritikerne mener at sangen var myntet på både Hillsborough-tragedien der 96 personer mistet livet og det som skjedde i Roma i fjor da Liverpool-supporteren Sean Cox ble angrepet og ble påført alvorlige hodeskader.

– Kan dere i ett sekund forestille dere at vi ville fornærme om Hillsborough eller den karen som ble skadet i Roma? Det er utrolig å tro at noen ville tro på det, sa Pep Guardiola på fredagens pressekonferanse før FA-cup-finalen mot Watford ifølge Guardian.

– Dette var tragedier for Liverpool-folket. Vi var glade på egne vegne. Hvis noen ble fornærmet av en annen grunn, så beklager jeg det, det var aldri vår hensikt, fortsatte City-manageren - og var oppgitt over hva sosiale medier kan føre til.

Sangen om bord på City-flyet har blitt fordømt av flere, blant dem Martin Cox, broren til Sean Cox. Han har likevel godtatt at sangen ikke handlet om hans bror når det ble sunget «battered on the streets».

Pep Guardiola roste Liverpool kraftig både før og etter den siste serierunden sist søndag.

– Vi må si gratulerer til Liverpool og tusen takk. De hjalp opp oss til å heve standarden fra forrige sesong. Det måtte vi for å kjempe mot dem, sa Guardiola til Sky Sports.

Manchester City har lørdag muligheten til trippeltriumf når Watford er motstander i FA-cup-finalen.

Publisert: 18.05.19 kl. 14:18