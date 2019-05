«SPIONER»: Derby Countys Richard Keogh og Harry Wilson (øverst) laget kikkerter for å drive gjøn med Leeds etter at de hadde slått Leeds i semifinalen i Premier League-opprykket. Foto: Nick Potts / PA Wire

Slik sender Derby et stikk tilbake til Leeds etter «spy-gate»

Derby klarer ikke å dy seg etter å ha slått Leeds ut av opprykkssemifinalen: Nå tar de fram vinterens «spy-gate» for å drive gjøn med motstanderen.

Frank Lampards Derby satte onsdag en stopper for Leeds Uniteds Premier League-drøm ved å vinne 4–2, totalt 4–3, over to semifinaler. Det betyr at Derby møter Aston Villa i finalen på Wembley.

Liverpools 22 år gamle lånesoldat Harry Wilson scoret 3–1 på straffe for Derby, og senere på kvelden la han ut denne meldingen på Twitter:

Det som Wilson øyner med sitt «spion-øye» og som begynner på W, er trolig Wembley stadion, der opprykksfinalen mot Aston Villa blir spilt neste uke.

I feiringen etter kampen laget Derby-spillerne kikkerter med hendene sine og prøvde å «spionere» mot tribunene - uten tvil med adresse til Leeds’ «spy-gate».

Leeds-manager Marcelo Bielsa tok tidlig på seg ansvaret for spionen, som ble oppdaget utenfor Derbys treningsanlegg 10. januar - før toppkampen mellom dem i Championship .

I februar bekreftet Leeds United at klubben hadde fått en bot på cirka 2,2 millioner kroner for spionasje på Derby.

– Vi beklager å ha oppført oss på en måte som er kulturelt uakseptabel i engelsk fotball, og jeg vil takke Shaun Harvey og Det engelske fotballforbundet FA for måten de gransket saken, sa en Leeds-talsmann den gang.​

– Alle avskrev oss, sa en tydelig beveget Derby-manager Frank Lampard i intervju med Sky etter et drama der begge lag fikk en spiller utvist.

– Nå står en veldig tøff oppgave på Wembley foran oss.

Der møter Frank Lampard sin gamle venn John Terry, som nå er assistenttrener i Aston Villa.

Leeds derimot må spille enda et år på nivå to i engelsk fotball. Den tradisjonsrike klubben var sist i Premier League i 2004. Derby var sist på nivå én i 2008.

