– DET VAR EN GLIPP: Molde-trener Erling Moe forteller – etter å ha slått Viking 5–1 mandag kveld – om «intervju-bråket». Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Molde-treneren om «intervju-bråket»: – En intern misforståelse

Etter Kristiansund slo Molde 16. mai fikk pressen kun prate med én Molde-spiller og trener Erling Moe etter kampslutt. – En intern misforståelse, sier Moe om situasjonen.

Det ble sterke reaksjoner da kun Ruben Gabrielsen av spillerne var tilgjengelig for journalistene etter at Molde tapte 2–3 for Kristiansund 16. mai. Romsdals Budstikke laget en sak like etter kampslutt, og mandag kritiserte VGs kommentator, Leif Welhaven dette.

– Hadde jeg visst det der og da, så skulle jeg ha oppklart det. Der var det en intern misforståelse som jeg ikke hadde helt sansen for. Det ble litt gammel vane hos noen der, men dette har vi allerede tatt internt. Dette skal selvsagt ikke skje, sier en ærlig Erling Moe til VG.

VG prøvde også å få kommentarer fra Molde-direktør, Øystein Neerland, men han ønsket ikke å kommentere saken.

– Åpen klubb

Moe mener at Molde skal være en åpen klubb, og at alle spillere skal kunne la seg intervjue med mindre noe helt ekstraordinært skulle skje. Etter seieren mot Viking stilte flere Molde-spillere til intervjuer, og de hastet ikke for å komme seg inn i garderoben igjen. De tok seg heller god tid med de oppmøtte journalistene som var til stede.

«Med et litt ovenfra og ned-image fra før som bakteppe, var det ikke akkurat noen pr-vinner det som skjedde etter nederlaget i derbyet mot Kristiansund 16. mai. Etter å ha herjet i store deler av sesonginnledningen, taper altså Molde en kamp de svært gjerne skulle vunnet. Det er slikt som skjer, men hvordan reagerer de blå? Bare EN ENESTE spiller stiller opp for å snakke offentlig om nederlaget med fremmøtt presse.» skriver Welhaven i mandagens kommentar.

– Vi ønsker at guttene skal få sagt det de mener. Selv om ikke alle tror det, så var det en misforståelse internt som ikke skal gjenta seg. Det må dere bare tro meg på, gjentar Molde-trener Moe.

– Gode folk

Moe forteller at han fikk med seg kommentaren til Leif Welhaven, men at han bare fikk lest bruddstykker av den fordi fokuset var rettet inn mot Viking-kampen mandag kveld.

Moe poengterer at både han og klubben tar folks meninger på ytterste alvor.

– Når folk har slike meninger om oss, så må vi ta det til oss. Er det noe vi føler vi kan gjøre for at folk endrer mening, så må vi se på det. Vi har et ønske om at folk skal syntes at vi er en bra gjeng. Jeg synes det er flott at vi får slike meninger frem, sier Molde-treneren.

– Synes du det er trist at folk kan ha slike meninger om klubben din?

– Jeg er jo født og oppvokst i byen, og er veldig glad i klubben og folkene her. Jeg vet at det er veldig gode folk her, så om folk tenker slik om oss, så liker jeg ikke det, forteller 48-åringen og legger til:

– Det betyr at vi har en jobb om å overbevise Welhaven, og kanskje flere da, sier Moe.

Publisert: 20.05.19 kl. 22:44 Oppdatert: 20.05.19 kl. 23:11