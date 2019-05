STÅR OVER: Henrikh Mkhitaryan, som jubler her for mål mot Bournemouth, spiller ikke Europa League-finalen. Foto: IAN KINGTON / AFP

Mkhitaryan mister Europa League-finalen på grunn av konflikt

Arsenal frykter for sikkerheten til Henrikh Mkhitaryan. Derfor står han over Europa League-finalen.

Fakta om konflikten: * Det bor omkring 145.000 mennesker i Nagorno-Karabakh. * Nagorno-Karabakh er formelt en del av Aserbajdsjan, men er i realiteten et selvstyrt armensk område. * Til tross for armensk dominans var Nagorno-Karabakh en del av Aserbajdsjan i sovjettiden. * I 1988 prøvde det lokale parlamentet å få området lagt under Armenia, noe som førte til krig i 1991 da Sovjetunionen falt fra hverandre. * Rundt 30.000 ble drept, og over én million mennesker ble drevet på flukt. Tre av fire flyktninger er aserbajdsjanere. * Armenia tok kontroll over Nagorno-Karabakh, og våpenhvile ble innført i 1994. Områdets status er fortsatt uavklart. (Kilde: NTB) Vis mer vg-expand-down

Det bekrefter Arsenal på sine nettsider.

Finalen spilles 29. mai mot London-rival Chelsea i Baku, hovedstaden i Aserbajdsjan.

Mkhitaryan er fra Armenia. Et land som er i konflikt med Aserbajdsjan på grunn av Nagorno-Karabakh-krigen.

– Smerter

– Det er en mulighet som ikke kommer for ofte for oss spillere, og jeg må innrømme at det smerter meg å måtte gå glipp av den, skriver Mkhitaryan på Twitter.

Han sto også over bortekampen mot Qarabag fra Aserbajdsjan tidligere denne sesongen.

Nylig ble UEFA bedt om å garantere for Mkhitaryans sikkerhet. Arsenal har fortalt til arrangøren at de er bekymret for situasjonen.

– Det er en veldig lang konflikt på grunn av Nagorno-Karabakh-området. Juridisk ligger Nagorno-Karabakh i Aserbajdsjan, men i praksis er det uavhengig og tett knyttet til Armenia. Det er en sår konflikt i begge land, og samfunnet oppdrar til dette fra ung alder. Derfor får vi slike resultater som dette, forklarer Lene Wetteland, Armenia-ekspert i den norske Helsingforskomité.

– Burde ikke fått finalen

Aserbajdsjans idrettsminister Azad Rahimov sa nylig at det ikke ville bli problemer rundt Mkhitaryans deltakelse i kampen.

– Aserbajdsjan burde ikke fått finale på grunn av at det er et diktatur. De har slike arrangementer for å pynte på fasaden, mens de samtidig fengsler journalister og har mange politiske fanger, sier Wetteland.

Mkhitaryan har spilt 11 av 14 Europa League-kamper for Arsenal denne sesongen.

PS! Arsenal og Chelsea har også uttrykt misnøye med at kun 6000 tilskuere fra hver klubb får tilgang til kampen i Baku, grunnet at flyplassen i byen har begrenset kapasitet.

Slik kom Arsenal seg til finalen:

