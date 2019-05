RBKs spisstalent mener han er klar for større oppgaver

RØRVIK (VG) I løpet av fem serierunder har hverken Nicklas Bendtner eller Alexander Søderlund klart å putte ballen i mål for Rosenborg. Det kan gi muligheter for en 19-åring med selvtillit.

Et langskudd fra Pål André Helland og en heading på dødball fra Tore Reginiussen er nemlig de eneste målene Rosenborg har scoret i Eliteserien denne sesongen.

I første runde i cupen klarte imidlertid en Rosenborg-spiss å få nettkjenning. Erik Botheim (19) håper at han nå kan få sjanser også i serien.

– Jeg er så klar for det. Jeg gleder meg til å spille igjen på Lerkendal foran det fantastiske publikumet vårt, sier Botheim til VG.

Han er like gammel som den lokale russen som krabbet på tvers av Rørvik kunstgress i pausen, men Botheim viste seg heller frem med å i praksis drepe spenningen i kampen.

– Jeg kunne egentlig joinet supporterklubben, men jeg måtte spille kamp, spøker Botheim, som understreker at det er morsommere å score mål for RBK.

– Jeg må score flere også, sier Oslo-gutten.

Eirik Horneland har gjort det klart at Botheim er en av tre spisser som kjemper om plassen på topp for Rosenborg.

Han er imidlertid enig med treneren sin, Eirik Horneland, i at han etter et lengre skadeopphold fortsatt har en liten vei å gå på fysikken.

– Jeg føler jeg er klar for et innhopp, men å starte er jeg ikke klar for ennå. Jeg må bygge opp formen litt. Jeg begynner å nærme meg, så jeg bør være med i diskusjonen, sier Botheim, som er kjent for sine karakteristiske målfeiringer:

Eks-RBK-spiss Gøran Sørloth har «ingen tvil» om at Botheim kan slå gjennom som RBK-spiller, og mener 19-åringen har «alle forutsetninger» til å klare akkurat det.

Han tror imidlertid ikke at det å kaste Botheim inn i en startellever vil være riktig medisin for Rosenborg.

– Jeg mener det handler om et fellesskap. Det viktigste er å få laget til å fungere igjen, få på plass rytmen og tempoet og produsere muligheter. Da kommer også spissene i gang, uavhengig av hvem det er snakk om. Det er ingen som har blitt så mye dårligere siden i fjor at de ikke kan score mål lengre, sier spisslegenden til VG.

Som en tidligere storscorer påpeker Gøran Sørloth at spissene er veldig avhengig av at ting fungere rundt dem for å score.

– Det er viktig å tenke helhetlig og ikke dele opp stykkevis. Da sår man tvil rundt alle, og det er ikke gunstig, mener Sørloth, og ber trønderne om å gå i seg selv.

– Vi må springe mer uten ball, vinne hver duell, være tøffe i hodet og blø for drakta. Så får vi ta finspillet når vi ser effekten av hardt arbeid, sier han.

Tilbake til Erik Botheim, så har Sørloth følgende råd:

– Når han får sjansen, må han ta den. Vise at «den plassen er min».

Publisert: 05.05.19 kl. 14:37