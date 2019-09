HAR VÆRT GJENNOM MYE: Martin Ødegaard har beholdt roen til tross for massiv oppmerksomhet. Her er han i Oslo før kampene mot Malta og Sverige. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Ødegaard-suksess etter hysteriet: – Det betyr mye for meg

Bare 15 år gammel havnet Martin Ødegaard (20) i sentrum av et globalt mediesirkus, hvor blant annet Real Madrid-overgangen ble omtalt som et PR-stunt. Nå herjer fenomenet fra Drammen på verdens ypperste nivå og er i ferd med å realisere drømmen om spill for «Los Galácticos».

Nå nettopp







I Spania er Ødegaard allerede genierklært denne sesongen. Det sesonglange lånet hos fjorårets La Liga-nier Real Sociedad kunne knapt ha startet bedre. Tre fulle kamper, scoring og glitrende spill har stilnet det som for inntil kort tid siden var mange kritikere.

De er rolige nå, men flere har tidligere hevdet at Ødegaards utvikling hadde stoppet opp, at valget om å gå til Real Madrid i 2015 var feilslått og at han aldri ville bli så god som de mest entusiastiske anslo.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

I møte med VG i Oslo forteller Ødegaard at det har vært vanskelig å ikke få med seg det som har blitt sagt og skrevet om ham. Han har likevel ikke latt seg påvirke mentalt, noe som betegnes som en av hans aller største styrker.

– Vi vet hva han har gjort. At han har klart alt han har vært med på. Alle forventningene. Den mentale siden synes jeg er utrolig imponerende, sier landslagssjef Lars Lagerbäck til VG.

Martin Ødegaard på vei til pressetreff før torsdagens kamp mot Malta. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Ting skjedde fort

Som ung norsk fotballspiller vokser man gjerne opp med børskarakterer i lokalavisen hvis man spiller 2. eller 3. divisjon. Det er den offentlige bedømmelsen man står overfor. Da Ødegaard var 15 år, ble han vurdert verden over. Klipp av ham gikk globalt. Kommentatorer, supportere, eksperter, tidligere fotballspillere, trenere og sportssjefer hadde alle en mening.

Etter Strømsgodset-treninger var det ofte rundt 20 journalister som flokket seg rundt ham for det som endte med relativt lange pressekonferanser på vanlige ukedager.

15 ÅR: Ødegaard har levd ungdommen med stor oppmerksomhet rundt seg. Her er han på Marienlyst etter gjennombruddet i Strømsgodset. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Ødegaard begynner å smile da han blir minnet på det.

– Jeg tenkte ikke så mye over det da. Ting skjedde så fort. Plutselig spilte jeg. Plutselig startet jeg. Så var jeg på landslaget. Det var liksom bare en del av det. Jeg aksepterte at det var sånn. Jeg fokuserte på fotballen, treninger, koste meg og hadde det gøy. Det var nok nøkkelen. Jeg kjente ikke så mye på presset. Jeg bare spilte fotball og hadde det gøy, forteller Ødegaard i dette intervjuet:

– Har vært mye

Det høres lett ut, men det er det garantert ikke. Det er også derfor Lagerbäck trekker frem La Liga-proffens mentale styrke som det kanskje mest imponerende ved ham.

– Det har vært mye, som du sier. Jeg tror også at det er en av mine fremste styrker. Måten jeg håndterte alt på, både positivt og negativt, mye oppmerksomhet. Det har vært bra, men det har kommet naturlig. Det har vært enkelt for meg å fokusere på fotballen, neste trening og neste kamp, og hele tiden ta nye steg. Det er nok nøkkelen, å fokusere på det du kan gjøre noe med, forklarer Ødegaard.

– Holdt du deg unna mediene eller fikk du med deg mye av det som var av meninger om deg fra folk som gjerne ikke hadde peiling på hva som var fakta?

– Jeg holdt meg ikke sånn veldig unna det, men jeg oppsøkte det heller ikke. Det er vanskelig å unngå ting nå, med sosiale medier. Og når man leser aviser, dukker det jo opp overskrifter. Det er vanskelig å ikke få med seg ting. Jeg prøvde bare å akseptere at det var sånn. Det var ikke sånn at jeg leste alt om meg selv, men det var heller ikke sånn at jeg unngikk alt. Jeg tok det litt som det var.

I artikkelserien «Idrettspappaene» uttalte Hans Erik Ødegaard (45) at han syntes det hadde vært for mye oppmerksomhet rundt sønnen. Intervjuet kan du lese her.

STJERNE: Ødegaard feiret scoring hjemme mot Romania i juni. Han debuterte allerede som 15-åring. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

– Betyr mye for meg

Før Norges avgjørende EM-kvalifiseringskamper mot Malta og Sverige er Ødegaard tilsynelatende i sitt livs form. Den råsterke sesongen i Nederland er etterfulgt med tre kamper i La Liga som har gjort ham til en naturlig ledestjerne for Norge.

Starten i Real Sociedad har også vært bra for selvfølelsen til Ødegaard.

– Man er alltid litt spent når man bytter klubb. Det tar alltid litt tid å komme ordentlig inn i ting. Det var jeg klar over, så jeg stresset ikke så mye med det. Jeg hadde tro på at ferdighetene mine var gode nok til å spille. Jeg føler jeg gjorde en god pre-season og har fått en fin start. Det kjennes veldig bra.

– Betyr det noe ekstra for deg å vise deg frem på det som er verdens øverste nivå?

– Det er jo øverste hylle, så det betyr mye for meg å vise meg frem der og vise for meg selv at jeg tar det nivået. Det har vært godt. Hvis man tenker inn mot Madrid og sånne ting, er det fint å få vist seg frem der, forteller Ødegaard.

– Ser ingen ende på hans karriere

Gode kompiser har også fått med seg spillet hans. En av dem er Mats Møller Dæhli, som spøkefullt kommenterte under et av Instagram-bildene til Ødegaard.

– At nå måtte jeg må fart på karrieren? skyter Ødegaard inn før VG får stilt spørsmålet.

– Ha-ha. Ja. Føler du at du nå endelig har fått vist deg frem og at det ikke bør være snakk om utviklingen din lenger?

– Jeg føler at jeg har vært i slag lenge. Jeg har ikke stresset så mye med det. Det er mye mulig dere i mediene og folk generelt har vært kritiske, men jeg føler det har gått fint lenge, sier Ødegaard og smiler.

Håvard Nordtveit (29) ser heller ingen grenser for hvor stor karrieren til landslagskameraten kan bli.

– Jeg ser mye av det samme i han som hos meg da jeg var ung og lovende. Han har beina godt plantet på bakken. Han kommer fra en veldig god familie, han også. Som spiller er nesten alt mentalt. Når du flytter fra trygge omgivelser til noe nytt, er det om å være på plass hver dag og prestere opp mot optimalt hver dag. Hvis ikke blir det vanskelig. Den utviklingen han har hatt de siste årene, er veldig positiv for både han og det norske landslaget. Jeg ser faktisk ingen ende på hans karriere fremover, forteller Nordtveit til VG.

Publisert: 05.09.19 kl. 13:53







Mer om