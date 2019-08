JUBEL-JENTER: Caroline Graham Hansen har scoret. Her jubler hun sammen med Lisa-Marie Utland (t.v.) og Karina Sævik. Foto: Peter Morrison/AP Photo / NTB scanpix

Norge banket Nord-Irland – får 142.000 kr hver i VM-bonus

(Nord-Irland – Norge 0–6) Først tabbet Nord-Irland seg ut. Så tok Caroline Graham Hansen (24) over showet med tre mål i EM-kvalifiseringen.

De norske landslagskvinnene deler 3,2 millioner kroner i bonus etter sommerens fotball-VM. VM-bonusen på 142.000 kroner til hver av de 23 spillerne er 124.000 kroner mer enn spillerne fikk for samme prestasjon under VM i Canada for fire år siden.

Hva neste mesterskapsbonus – EM i England i 2021 blir – er ennå ikke bestemt. Men Norge tok i hvert fall første steg mot sluttspillet etter en komfortabel seier Nord-Irland i kveld. En gedigen keeper-blemme, og en forsvarsbrøler som Caroline Graham Hansen utnyttet, sørget for at de norske jentene ledet 2–0 etter 17 minutter.

Graham Hansen økte til 3–0 etter en herlig dribleserie, og «raidet» inn 4–0, da var løpet kjørt. 5–0 kom syv minutter før slutt. Også det en forsvarstabbe av Nord-Irland. En dårlig klarering gikk via innbytter Amalie Eikeland, og i mål. Samme Eikeland styrte inn 6–0 like før slutt.

Heldig med gruppa

Førstkommende tirsdag (3. september) blir det imidlertid en helt annen dans for Norge. Da venter England i Bergen. Det blir første mulighet til å revansjere 3–0-tapet fra kvartfinalen i VM i privatkampen på Brann Stadion. Deretter venter to kvalikkamper: Hviterussland (borte) 4. oktober og Færøyene (borte) 8. oktober.

Vinnerne pluss de tre beste toerne går rett videre til EM. Det er playoff for resten av toerne.

Det er mulig å mene at Norge har havnet i den enkleste av alle kvalifiseringsgruppene. Wales (32 i verden) er antatt hardeste konkurrent. Ellers er Hviterussland nummer 54, Nord-Irland 59 og Færøyene 85 på rankingen.

Tre av de ni europeiske VM-nasjonene kvalik-åpnet i dag, og det gikk fint med alle: Norge vant altså 6-0, Nederland 7-0 over Estland, Skottland 8-0 over Kypros.

– En betydelig sum

For Emilie Haavi (27) kommer VM-bonusen ekstra godt med. Lillestrøm-spilleren fikk bare noen få minutter med VM-fotball før hun ødela høyre kne på trening dagen etter VM-kampen mot Frankrike 13. juni. Da røk korsbåndet og en knust Haavi måtte reise hjem og operere.

Haavi er sykemeldt og er så smått i gang med opptreningen etter den alvorlige skaden som vil holde henne på sidelinjen til sommeren. Hun var derfor åpenbart ikke i Nord-Irland fredag. Om noen måneder kan hun se frem mot bonusutbetalingen.

– Det ville jo ha vært kjipt om en skade skulle føre til at man gikk glipp av en liten årsinntekt. Det er en betydelig sum for mange av oss, og jeg var jo med i hele oppkjøringen og var en del av troppen så lenge det varte, sier Emilie Haavi til VG.

Norge kom seg til kvartfinalen i VM og Norges Fotballforbund får 1.45 millioner dollar av FIFA for innsatsen. Avtalen med spillergruppen er at den skal få 25 prosent av summen. Med dagens kurs tilsvarer det vel 3,2 millioner norske kroner.

I forbindelse med sommerens VM har også klubbene som hadde spillere i landslagstroppen blitt kompensert med midler fra både FIFA og Obos.

PS! USA fikk 36 millioner kroner i bonus fra FIFA for sommerens VM-seier.

Veien til EM i 2021 Dette er Norges motstandere i kvalifiseringen til fotball-EM i England 2021: Wales, Hviterussland, Nord-Irland og Færøyene.

De ni gruppevinnerne og de tre beste toerne går til EM-sluttspillet sammen med vertene England. De øvrige seks gruppetoerne går til omspill om de tre siste plassene.

