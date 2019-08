IRRITERT: Ole Gunnar Solskjær var oppgitt etter tapet for Crystal Palace. Årsaken var at Marcus Rashford, som bommet på straffe, ble hetset på sosiale medier. Foto: Paul Childs, Reuters

Solskjær raser etter rasisme mot Rashford: – Jeg har ikke ord

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Crystal Palace 1–2) Marcus Rashford ble utsatt for rasisme i sosiale medier etter straffebom mot Crystal Palace. Tidligere i uken skjedde det med Paul Pogba. Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær kaller det galskap.

Manchester United - Crystal Palace 1–2 73.454 tilskuere Mål: 0-1 Jordan Ayew (32), 1-1 Daniel James (89), 1-2 Patrick van Aanholt (90). Dommer: Paul Tierney, England. Gult kort: Luka Milivojevic, Gary Cahill, Wilfried Zaha, Crystal Palace, Aaron-Wan Bissaka, Daniel James, Man. Utd Vis mer

– Det er uhørt. Vi må stoppe dette. Det må stoppe. Jeg har ikke ord. Vi har alle disse kampanjene, «nei til rasisme», men folk gjemmer seg fortsatt bak falske identiteter, sier Solskjær til VG, mens han rister på hodet og fremstår rystet.

Rashford traff stolpen da han forsøkte å utligne til 1–1 på straffe i andre omgang mot Crystal Palace. Kort tid etterpå var mange ute på Twitter og uttrykte seg nedlatende om ungguttens hudfarge.

Det viser en oversikt som blant andre AP-journalist Rob Harris la ut på Twitter:

– Det er galskap at dette er et tema i 2019, sier Solskjær.

Manageren tok et oppgjør med rasisme i fotball og sosiale medier på pressekonferansen allerede før tapet mot Crystal Palace.

Paul Pogba bommet på straffe i 1–1-kampen mot Wolverhampton mandag. Den franske stjernen ble også utsatt for diskriminering og rasisme på sosiale medier.

Sarpsborg-spiller Amin Askar tror at folk alltid vil misbruke disse plattformene.

– Det er merkelig. Jeg skjønner at folk ser på fotballspillere som kun fotballspillere. Men de er også mennesker. Det er vanskelig å forsvare seg mot slike usaklige ting. Du føler det er sjanseløst, sier Askar i VGs studio.

Manchester United la ut en pressemelding tirsdag hvor de fordømte ytringene. Det samme gjorde Kick It Out - en organisasjon som har jobbet mot rasisme og diskriminering i fotballen siden 1993.

Britiske medier har denne uken meldt at det er planlagt møter mellom Manchester United og Twitter for å diskutere tiltak for å bekjempe problemet på det sosiale mediet.

Chelseas Tammy Abraham ble også utsatt for rasisme etter at han ble synderen under straffekonken i UEFA Supercup-tapet for Liverpool.

Twitter kom denne uken med en offisiell uttalelse der de blant annet opplyste om at de har slettet flere kontoer som følge av rasistiske ytringer.

– Vi er fullt klare over, og deler, bekymringene rundt den rasistiske hetsen på nett mot enkelte fotballspillere i Storbrittania de siste dagene. Vi fordømmer denne uakseptable oppførselen på det sterkeste, het det i uttalelsen.

Publisert: 24.08.19 kl. 19:02 Oppdatert: 24.08.19 kl. 20:32

